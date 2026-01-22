İsveçli üretici Volvo, tamamen elektrikli yeni aracı EX60’ı tanıttı. Uzun menzil ve hızlı şarj süresiyle dikkat çeken araç; 810 km menzile kadar ulaşabiliyor ve 10 dakikalık şarj ile 340 km mesafe alabiliyor. D-SUV segmentinin iddialı modelinin, yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye pazarında da satışa sunulması bekleniyor. Araç, Google Gemini (yapay zekâ) entegrasyonuyla da öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Dünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye otomobil pazarında da son yıllarda hem SUV hem de elektrikli araçlara ilgi artarken; markalar da bu talebe karşılık vermek için yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük üreticilerinden olan İsveçli Volvo da XC60 modelinin tamamen elektrikli versiyonu gibi konumlanabilecek EX60’ı resmi olarak tanıttı.

UZUN MENZİL, HIZLI ŞARJ

Volvo'nun yeni aracı EX60, elektrikli araçlarda tercih sebebi olarak öne çıkan uzun menzil ve hızlı şarj süresiyle, SUV pazarına iddialı geliyor.

800 voltluk bir elektrik mimarisine sahip EX60’ın, 810 km'ye kadar menzil sunması ve bu özelliğiyle liderliğe oynaması bekleniyor.

Öte yandan yeni Volvo, 400 kW DC hızlı şarj desteği ile 10 dakikalık şarj ile 340 km menzile ulaşabiliyor. Gelen ilk bilgilere göre aracın bataryasının %10'dan %80'e kadar dolması ise yaklaşık 18-20 dakikada gerçekleşebilecek.

GEMİNİ ENTEGRASYONU

EX60’ın 374 hp, 510 hp ve 680 hp güç ile 3 motor seçeneğine sahip olması bekleniyor.

Araç, Google Gemini (yapay zekâ) entegrasyonunun tam entegre edildiği otomobil olarak da öne çıkıyor.

4 metre 803 mm uzunluğa sahip D-SUV segmentindeki araç, 634 litre bagaj hacmi sunuyor.

Volvo EX60'ın 2026 yılının ikinci yarısında Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyor. Aracın, Türkiye'ye ithal edilen bazı menşeli araçlara uygulanan ek gümrük vergilerinden muaf olabileceği de ifade ediliyor.

TÜRKİYE PAZARINDA DURUM

Türkiye’de 2025 yılında SUV gövde tipi araçlar 671 bin 819 adet satışa ulaşmış, bu araçların toplam pazardan aldıkları pay yüzde 61,9 olarak gerçekleşmişti.

Geçen yıl elektrikli otomobil satışları da 191 bin 960 adet ile kendi rekorunu kırmıştı. Elektrikli araçların pazar payı da yüzde 17,7’ye kadar yükselmişti.

