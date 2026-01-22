Türkiye’de satılan otomobil markalarının sıfır faizli kredi kampanyaları, vade seçenekleri ve güncel fırsatları bu rehberde. 2026 itibarıyla Fiat, Hyundai, Toyota, Citroen, Togg ve Çinli markalar hangi modellerinde faiz avantajı ve kredi desteği sunuyor?

2026 yılıyla birlikte Türkiye otomobil pazarında sıfır faizli kredi kampanyaları öne çıkıyor. Yeni yıl döneminde markalar hem bireysel hem ticari müşterilere cazip finansman seçenekleri sunuyor; faizsiz kredi fırsatları, nakit indirimler ve takas destekleriyle satın alma süreci her zamankinden daha erişilebilir hale geliyor. Bu haberimizde Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’deki sıfır faizli otomobil kampanyalarını marka marka derledik.

2026 Ocak kampanyaları gösteriyor ki, Türkiye’de sıfır araç almak isteyenler için faizsiz kredi fırsatları ciddi bir avantaj oluşturuyor. Markalar farklı segmentlerdeki modellere farklı tutarlarda ve vadelerde %0 faizli kredi sunarken, nakit indirim ve takas desteği gibi ek avantajlar da alıcıların karar sürecini kolaylaştırıyor. Bu kampanyalar genellikle stoklarla sınırlı olduğu için alıcıların erken davranması tavsiye ediliyor.

TOGG Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, ocak kampanyasında bireysel kullanıcılara yönelik sıfır faizli kredi fırsatlarını sürdürüyor. Özellikle T10F V2 modelinde 600 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği dikkat çekiyor. Aylık 50 bin TL’lik eşit taksitlerle geri ödemelerle T10F V2’ye sahip olmak mümkün hale geliyor. T10X V2 için de 400 bin TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi seçeneği mevcut. Daha performanslı dört tekerlekten çekişli T10X ve T10F 4More modellerinde yine 600 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz finansman imkanı bulunuyor. Togg’un kampanyası hem bireysel hem ticari müşterilere hitap ediyor; bazı versiyonlarda alternatif faizli uzun vadeli finansman seçenekleri de sunuluyor.

CITROEN Citroen, hem binek hem hafif ticari araç modellerinde Ocak ayına özel %0 faizli kredi kampanyaları hazırladı. Citroen’nin kampanyası çerçevesinde: Citroën Ami: 270 bin TL için 12 ay, %0 faizli kredi veya nakit indirim,

Citroën ë-C3: 250 bin TL için 12 ay, %0 faizli kredi,

Citroën C3 Aircross ve ë-C3 Aircross: 300 bin TL’ye kadar 12 ay faizsiz kredi,

C4, ë-C4 ve C4 X: 150 bin TL için 12 ay, %0 faizli kredi veya nakit indirimi fırsatı sunuluyor. Hafif ticari araç tarafında da Berlingo, Berlingo Van, Jumpy, Jumpy Spacetourer ve Jumper modellerinde çeşitli %0 faizli kredi imkânları yer alıyor. Bu kampanyalar Ocak sonuna kadar yetkili satıcılarda geçerli.

NISSAN Nissan Türkiye, 2026 Ocak kampanyasında tüm ürün gamında faizsiz kredi ve nakit indirim seçenekleri sunuyor. Öne çıkan fırsatlar arasında: Nissan Juke: Bireysel müşteriler için 240 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi,ticari müşteriler için ise 500 bin TL’ye 6 ay %0 faiz,

Nissan Qashqai Mild Hybrid ve Qashqai Yeni e-POWER için ticari müşterilere özel 600 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi,

Qashqai e-POWER ve diğer versiyonlarda nakit desteği ve kredi imkânları yer alıyor. Bu kampanyalarla Nissan, hem SUV hem ticari segmentte faizsiz finansman sağlayarak alıcıların yükünü hafifletmeyi hedefliyor.



OPEL Alman üretici Opel, Ocak ayında hemen hemen tüm binek ve ticari modellerinde sıfır faizli kredi fırsatı sağlıyor. Özellikle: Opel Corsa ve Mokka: 150 bin ile 300 bin TL arasında 12 ay vadeli %0 faiz,

Opel Astra: 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faiz,

Frontera için 150.000 TL’ye, Frontera elektrik için 300 bin TL’ye 12 ay faizsiz kredi fırsatı,

Grandland modeli için 400 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz,

Ticari Combo ve Combo Cargo: 600 bin TL için 12 ay %0 faiz gibi seçenekler bulunuyor. Opel’in kampanyası, elektrikli modeller de dahil olmak üzere geniş ürün gamında geçerli ve stoklarla sınırlı.



HYUNDAI Hyundai bayilerinde Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren kampanyalar kapsamında 200 bin TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Bu kampanya, Hyundai’nin Inster modeli için geçerli.

FIAT Fiat’ın sıfır faizli kampanya sunduğu tek modeli Topolino. 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı var. Diğer modellerde ise farklı faiz oranlarıyla finansman seçenekleri sunuluyor.

BYD Ocak ayında BYD DOLPHIN sahibi olmak isteyenler için 100.000 TL, 12 ay vade ve %0 faiz avantajı sunuluyor. Ticari müşteriler için ise BYD SEAL modeline özel 400.000 TL, 12 ay vade ve %0 faiz sunuyor. Markanın diğer modellerinde ise farklı miktarlar için farklı faiz oranları sunuluyor.

CHERY CHERY markası Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleri için 300.000 TL’ye 6 ay vadeli 0 faiz imkanı sağlıyor.

TOYOTA Toyoto’da Hilux modeli 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, Proace City Cargo ve Proace Cargo için 300 bin TL’ye 6 ay sıfır faizli kredi, Proace City, Proace Verso, Proace Max modelleri için ise 600 bin TL’ye 6 ay vadeli 0 faiz avantajı sunuluyor.

AUDI Audi A6 e-tron ve Q6 e-tron için 2.000.000 TL'ye kadar 6 ay vade %0 kredi,

Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron için 1.000.000 TL'ye kadar 6 ay vade %0 kredi fırsatı sunuluyor.

BMW BMW’nin tüm sıfır faizli kampanyaları tüzel kişiler için geçerli. BMW iX1 eDrive20, iX2 eDrive20, X1, X2, X3, ve 2 Serisi modelleri için 750 bin TL’ye 6 vadeli sıfır faiz,

1 Serisi için 1 milyon TL’ye 6 vadeli sıfır faiz, 3 Serisi için 1 milyon TL’ye 6 vadeli sıfır faiz,

BMW i4 eDrive40 modeli için tüzel kişilere özel 1.75 milyon TL’ye 6 vadeli sıfır faiz,

BMW 7 Serisi ve i5 eDrive40 için 3 milyon TL’ye 6 vadeli sıfır faiz,

BMW i5 M60 xDrive modeli için 4 milyon TL’ye 6 vadeli sıfır faiz,

BMW 5 Serisi ve i7 xDrive60 için 3.5 milyon TL’ye 6 vadeli sıfır faiz,

BMW i7 M70 xDrive için 6 milyon TL’ye 6 vadeli sıfır faiz,

BMW iX xDrive60 için 2.5 milyon TL’ye 6 vadeli sıfır faiz avantajı sunuluyor.

FORD Explorer, Capri, Puma Gen-E için bireysel ve E-Tourneo Courier için ticari alımlarda sıfır faiz imkanı 12 vadeli 400 bin TL için sunuluyor. Puma’dan bireysel ve Focus için ticari alımlarla yine 12 vadeli 300 bin TL faizsiz kredi kullanılabiliyor. Ford Ranger model araç alımında ise ticari kullanıcılara 1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faiz imkanı sunuluyor.

KIA Stonic modeli için 200 bin TL için 12 vadeli yüzde 0 faiz, elektrikli EV9 modeli için ise tüzel kişilere özel 600 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faiz imkanı sunuluyor.

PEUGEOT Peugeot 2008 Hybrid modeli için ticari kullanım için 200 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanı. Ticari kullanım Peugeot Partner Van için 600 bin TL’ye 9 ay vadeli sıfır faiz,

Rifter modeli için bireysel kullanıcılar 500 bin TL’ye 9 ay vadeli sıfır faizli kredi kullanabiliyor. Expert Traveller, Boxer Minibüs ve Boxer Van modelleri için ticari kullanımda 6 ay vadeli 1 milyon TL’ye sıfır faiz avantajı sunuluyor.

SUZUKI Suzuki Vitara Hibrit, bu aya özel 200.000 TL’ye 12 ay %0 faiz imkanıyla sunuluyor. Suzuki S-Cross Hibrit ise tüzel müşterilere özel 500.000 TL’ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sunuluyor.

FAİZSİZ KAMPANYALAR NEDEN ÖNE ÇIKIYOR? 2026’nın ilk aylarında otomotiv sektöründe faizsiz kredi kampanyalarının popülerleşmesinin birkaç önemli nedeni var: -Markalar 2025 model yılından kalan stokları hızlıca değerlendirmek istiyor.

-Artan piyasa fiyatları karşısında müşterilerin satın alma gücünü artırmak için finansman avantajları öne çıkarılıyor.

-Elektrikli ve hibrit modellere yönelim arttıkça, bu araçlar için cazip kredi koşulları sunuluyor.

-Bayiler arasında müşteri çekme yarışında faizsiz finansman önemli bir araç haline geliyor.

