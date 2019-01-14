Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, hafta içi düzenledikleri toplantıda Volkswagen’in Türkiye’de minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile anlaşmalarına dikkat çekerek; “Türkiye olarak dünyanın dört bir yanına mal satıyoruz. İhracatta, Türkiye ortalaması yüzde 7 iken, biz yüzde 11 artış sağlamışız. Yatırımlar için en doğru yer Türkiye ve bizimle anlaşma yapan Almanlar ülkemize olumlu bakıyorlar” dedi. Kanca “Gelecek dönemde iki ülke arasındaki ilişkiler ve ticaret hacminin artmasını bekliyoruz. Yeni yatırımın gelmesi için hep birlikte çalışmalıyız. Bulgaristan, Romanya yerine en doğru nokta Türkiye, Ford Otosan ile Volkswagen’in Türkiye'de üretim hedefi birçok ön yargının kırılması konusunda çok önemli” dedi.