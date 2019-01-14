ALİ ÇELİK
Dört kapılı kompakt coupé ile tamamen yeni bir segment açan Mercedes-Benz, markaya yeni müşteriler kazandıran ve markanın gençleşme stratejisinde önemli rol üstlenen ilk nesil CLA’dan 750 bin adet satarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
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ALİ ÇELİK
Dört kapılı kompakt coupé ile tamamen yeni bir segment açan Mercedes-Benz, markaya yeni müşteriler kazandıran ve markanın gençleşme stratejisinde önemli rol üstlenen ilk nesil CLA’dan 750 bin adet satarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
Etiketler : mercedes benz cla,