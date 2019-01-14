Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Düzenlenen etkinlikte konuşan Suzuki Türkiye ve Trend Motosiklet Pazarlama AŞ Genel Müdürü Ümit Karaarslan motosiklet pazarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Motosiklet pazarının toplam 157 bin adetle kapattığına dikkat çeken Karaarslan; “Bu daralmadaki temel etkenleri, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve faiz hareketleriyle birlikte Uzakdoğu’dan gelen markalara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanması oluşturdu. Piaggio Grubu olarak bizler ise geçtiğimiz yıl daralan pazara rağmen pazar payımızı artırmayı başardık” dedi.

ÖTV İNDİRİMİ YENİ YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇAR

Mart ayı sonuna kadar 250 cc altında yer alan motosiklet modellerinden ÖTV alınmaması kararının sektör için rahatlatıcı bir karar olduğunu belirten Ümit Karaarslan, söz konusu vergi indirimlerinin Mart ayından sonra da devam etmesini arzu ettiklerini belirterek “Bu noktada, 250 cc bareminin 300 cc’ye çıkarılmasını yeni teknolojik gelişmeleri kapsayan, güvenli ve kaliteli motosikletlerin de gelmesini sağlayacağından önemli buluyoruz. Ayrıca, 250 cc üzerinde yüzde 37 olarak uygulanan ÖTV’nin de belirli oranda iyileştirilmesi sektörde yapılması muhtemel yatırımların önünü açacaktır” ifadelerini kullandı.