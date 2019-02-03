Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik

BURSA

Şirket bu kapsamdaki çalışmalarını, çok hızlı gelişim gösteren HMD teknolojisi kullanarak sürdürüyor. Fabrikada, sanal gerçeklik gözlüğü desteği ile fiziksel prototipler olmadan, birebir boyutlarda testler yapılıyor. Böylelikle projelerde “algılanan kalite” ve “ergonomi” alanlarında, performans artışı ve zaman kazancı sağlanabiliyor. Önümüzdeki dönemde, kızıl ötesi kameralarla çalışan insan ve obje hareket yakalama sisteminin de entegre edildiği bir sanal gerçeklik laboratuvarı kurulması planlanıyor. Bu sayede sanal ortam, mümkün olan fiziksel objeler ile desteklenerek, gerçeklik seviyesi artırılacak. Öte yandan TOFAŞ’ın AR-GE merkezinde bulunan sessiz odada, daha konforlu araçlar sunabilmek üzere aracın kabin içi gürültü seviyesi, motor sesi, egzoz sesi, titreşim seviyeleri ölçülüyor ve gerekli testler gerçekleştiriliyor. Odada, durağan hâldeyken 17 dB(A) ses seviyesi bulunuyor. 250 metrekare genişliğindeki yankısız odada, en küçük sesleri bile duymak mümkün. Sessiz odanın duvarlarında iki metre kalınlığında izolasyon bulunuyor. Bu izolasyon ile hem içerideki sesin yansıması hem de dışarıdan içeriye ses geçişi engelleniyor.