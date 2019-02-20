Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Açılış 27. Dönem Milletvekili, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Kenan Sofuoğlu’nun katılımı ile gerçekleşecek. Önde gelen motosiklet markalarının lansmanlarının gerçekleşeceği fuarda, bu yıl da ziyaretçiler yeni modelleri ilk kez görme fırsatını yakalayacaklar. Bu yıl fuarda yer alan markalar ise şöyle; Royal Enfield - Ural, Honda, Yamaha, Borusan-BMW, Ducati, KTM - Husqvarna, Harley Davidson, Bajaj - Kuralkan, Triumph, Yuki, Depar, Citycoco, Kral Motor, Falcom, Elektro wind, Arora, Moto gusto, Polaris, SYM - Indian, Küba Motors, Asya - Hero, Volta Motor, CF Moto Türkiye, Anlas - Pirelli ve Mondial.