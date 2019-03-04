Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Bu yıl sergilenecek modeller arasında en dikkat çeken kesinlikle Yeni Renault Clio. Var olduğu tüm pazarlarda kendi sınıfının lideri konumuna oturan ve 15 milyon satış adedini geride bırakan ikonik model, beşinci nesil olarak karşımıza çıkacak. Oyak Renault tarafından Bursa’da üretilen Clio’nun iç ve dış tasarım tamamen yenilenirken dikkat çeken en büyük nokta hibrit motorla tanıtılacak.

Cenevre’deki yerlilerden diğeri ise Egea Sport. Yeni tamponlar, marşpiyel ve spoyler, 18 inçlik jantlar, Bi-Xenon farlar gibi detaylarla süslenen Egea Sport iç mekânda ise özel siyah dokunuşlar ve versiyona özel koltuklarla merak uyandırıyor.

Peugeot tarafında gözler Yeni 208 üzerinde olacak. Hibrit 3008 ve 508’in yer alacağı standında ayrıca otonom bir konsept bulunacak. Honda, minimalist tasarımıyla tüm dünyanın beğenisini kazanan e Prototype konsept sergileyerek dikkatleri üzerine çekecek.

Toyota tarafında ise Corolla’nın iki yeni versiyonunu Corolla GR Sport ve Corolla Trek, markanın diğer yeni modelleriyle birlikte boy gösterecek.

Skoda’nın Cenevre planında ise elektrikli Vision iV ve Yeni Kamiq ön planda yer alırken, merakla beklenen hatchback model Scala, güncellenen Fabia R5 ve yenilikçi mobilite çözümü sunan iki tekerlekli elektrikli Klement konsepti yerini alacak.