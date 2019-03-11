Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Çocuklarla yakından ilgilenen, yarış hayatı hakkında merak ettikleri tüm soruları cevaplayan Kenan Sofuoğlu’nun ikinci durağı ise Diyarbakır olacak. Spora Görül Ver Projesi kapsamında 13-16 yaş aralığındaki yetenekli gençler R3 bLU cRU Challenge’da yarışma hakkı elde edecekler. Türkiye’ye büyük başarılar getirecek yetenekli gençlerin yolunu açmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Cansever “Eğer yeterli imkân verilir ve doğru bir yönlendirme yapılırsa birçok gencimiz dünya pistlerinde aynı Kenan Sofuoğlu gibi isimlerini duyuracaklarını düşünüyoruz. İnanıyoruz ki, bu gibi proje ülkemizde motor sporlarının ve motosiklet endüstrisinin gelişimine fayda sağlayacaktır” açıklamalarında bulundu. 15 Nisan’a kadar devam edecek kayıtlarda gençler, Sofuoğlu gözetiminde eğitim fırsatı yakalarken başarılı olanlar Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaha R25 Cup yarışlarına katılma hakkı kazanacak. Bir sonraki adımda ise derece alan gençler Yamaha’nın dünya genelinde on-road ve off-road sürüş eğitim programı bLU cRU nun düzenlediği ‘R3 bLU cRU Challenge’da yarışma hakkı elde edecekler ve Superbike WorldSSP 300 şansı yakalayabilecekler.