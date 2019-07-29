Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Pazar taleplerindeki azalışı göz önünde bulundurarak, 2019 yılı cirosunun geçen yıla yakın olacağını öngören Renault Grup, küresel piyasalarda yaşanan yüzde 7,1 daralmaya rağmen 2019’un ilk yarısında 1,94 milyon adetlik satış gerçekleştirdi. Böylece grubun cirosu 28 milyar 50 milyon avro olurken faaliyet karlılığı yüzde 5,9 oranla 1 milyar 654 milyon avro oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 914 milyon avro olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Renault CEO’su Thierry Bolloré "Beklediğimizden zorlu bir ortamda, Grup planlarına sadık kaldı ve yılın ilk yarısında beklentilerine paralel sonuçlar elde etti. Pek çok yeni modelin lansmanı, rekabetçiliğimizi arttırırken, ekibin mücadeleci ruhu Grubun karlılık hedeflerini teyit etmesine olanak sağladı" ifadelerini kullandı.