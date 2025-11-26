Dünya genelindeki milyarlarca dolarlık nadir toprak elementleri yatırımları, ABD'nin Çin'e bağımlılığını azaltabilir ancak Pekin'in küresel hakimiyetini kırmaya yetmiyor. Reuters analizine göre 2030'da Çin hala kritik elementlerin büyük kısmını üreten ülke olacak ve Batı, Pekin'e bağımlı kalmaya devam edecek.

Dünya genelinde milyarlarca dolarlık nadir toprak elementleri projeleri, ABD’nin Çin’e olan bağımlılığını kısmen azaltmaya hazırlanıyor ancak diğer ülkeler için Pekin’in sektördeki hakimiyetini kırmaya yetmiyor.

"ABD'NİN YATIRIMLARI ÇİN'İ GEÇMEYE YETMEYECEK"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerinin Reuters analizine göre, 2030’a gelindiğinde Çin hala dünyanın mıknatıs üretiminde kritik öneme sahip nadir toprak elementlerinin yaklaşık yüzde 60’ını sağlayacak.

Analize göre ABD'nin, kendi talebinin yaklaşık yüzde 95’ini yerli kaynaklardan karşılayacağı belirtildi. Ancak bu projeksiyonlar, mevcut proje hattındaki yatırımların zamanında hayata geçeceği varsayılarak yapılıyor.

Batı, elementlerdeki ihtiyacının yüzde 91’ini 2030’da da Çin karşılayacak

"BATI, YÜZDE 91 BAĞIMLI KALACAK"

Uzmanlar, yeni madenler ve rafineriler kurmanın yıllar aldığını, Çin dışından ekipman bulmanın maliyetli ve zor olduğunu ve nitelikli iş gücü eksikliğini hatırlatıyor. IEA tahminleri ayrıca 17 nadir toprak elementinden yalnızca dördüne odaklanıyor.

Ancak Çin, daha niş fakat kritik önemdeki ağır nadir toprak elementlerinin işlenmesinde üstünlüğünü sürdürecek ve Batı’nın bu elementlerdeki ihtiyacının yüzde 91’ini 2030’da da Çin karşılayacak. Benchmark Minerals araştırma yöneticisi Neha Mukherjee, "2030’da hâlâ sorun yaşayacağız" dedi.

"Sadece, eğer bu projelerin hepsi hayata geçebilirse, şu an olduğumuzdan daha az sorun yaşayacağız."

BATIKAN ALTAŞ

