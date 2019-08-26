Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

İkinci el araçlarda yaşanan fiyat artışlarına rağmen son 1 yılda satışa sunulan sıfır otomobillerde stok durumuna göre ciddi fırsatlar oluşabiliyor. Bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre otomobillerin güncel fotoğraf ve bilgilerini, tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto Türkiye’de bir ilke imza atarak bu noktada dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye otomotiv pazarındaki çok satan modellerde belirli bir ikinci el fiyat derinliği ve bandı oluştuğunu ifade eden Minoto CEO’su Ferhat Albayrak sıfır otomobillerde ciddi fırsatlar olduğunun altını çizerek; “Buna karşılık, fiyat derinliği olmayan yeni modellere liste fiyatı üzerinden fiyat oluşturulmaya çalışılıyor. Bu durum ise özellikle son 1 yıl içerisinde satışa sunulan otomobil ve hafif ticari araçlarda çok ciddi avantajlar sağlıyor. Şu anda tüketiciler daralan pazarı fırsata çevirip, modeline göre 50-60 bin TL’ye varan hatta kimi modellerde 500 bin TL’ye varan avantajlarla ikinci el fiyatına sıfır araç alabilirler. Bahsettiğimiz avantajları Minoto web sitesinde ve bayileri ziyaret ederek yakından görebilirler” dedi.

BAYİ CEP TELEFONUNDA

Minoto’yu bir bilişim şirketi olarak tanımladıklarını belirten ve sıfır otomobiller için pazar yeri oluşturduklarının altını çizen Albayrak, geleneksel otomotiv sektörüne yepyeni bir soluk getirdiklerini belirtti. Minoto CEO’su Albayrak sözlerine şu şekilde devam etti: “Dünyada temsili fotoğrafla satılan tek ürün otomobil. Bunun dışında her şey internetten gerçek fotoğraflarıyla satılıyor. Sıfır bir otomobil almak isteyen kişi, başlangıçta kimseyle etkileşime geçemiyor. İstediği aracın istediği donanımda hangi bayide veya şehirde olduğunu bilmiyor. Bunun için büyük bir çaba vermek gerekiyor. Minoto, aynı zamanda önemli bir e-ticaret alışkanlığı olan sepet oluşturma görevini de üstleniyor. Yani, Nissan, BMW veya Volkswagen almak isteyenlere SEAT, Fiat, Renault gibi diğer markaları da aynı sayfada gösteriyor.”

HEDEF AVRUPA

Albayrak ayrıca işin finansal kısmını da oluşturup sektörün tamamen dijitalleşmesinin önündeki engelleri kaldırmayı hedeflediklerini belirterek; “Gelecekte ise yalnızca Türkiye özelinde de kalmak istemiyoruz. Dünyada yetkili satıcılar noktasında örneği olmayan Minoto’yu, Avrupa ve Orta Doğu’ya yaymak istiyoruz” dedi.