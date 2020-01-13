Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2018 yılına göre yüzde 14’lük artış elde eden marka, bu sayede Avrupa’daki en hızlı büyüyen otomotiv üreticilerinden biri oldu. Öte yandan 2019 yılında yüzde 22 daralan premium segmentte yüzde 50’den fazla büyüyerek önemli bir satış başarısını ülkemizde yakaladı. 2000 senesinden bu yana Avrupa’da yarım milyondan daha fazla SUV satışı yakalayan Japon üretici lüks hibrit sınıfının da öncüsü olarak dikkat çekiyor. Lexus, kendi kendini şarj eden hibrit araçların satışında da Avrupa rekorunu kırarken 2019 yılı içerisinde Avrupa genelinde 58 bin 149 adet hibrit satışı gerçekleştirilirken Batı Avrupa’da hibrit satış oranını yüzde 96’ya taşıdı.