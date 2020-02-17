Ali Çelik - Modüler elektrikli platformu MEB üzerine yapılacak tamamen elektrikli SUV aracı, ENYAQ ismini alacak. ŠKODA’nın yeni terminolojisine uygun bir şekilde elektromobiliteyi temsilen ‘E’ harfini ve ŠKODA’nın başarılı SUV ailesini belli eden sondaki ‘Q’ harfini kullanarak yeni isim belirlendi. İrlandalı kültüründe ‘hayat kaynağı’ anlamına gelen ‘enya’ kelimesinden türetilen model ismi aynı zamanda markanın gelecek teknolojilerine bakış açısını anlatıyor.
Škoda’dan ilk elektrikli SUV
17.02.2020 - 04:10 | Son Güncelleme: 17.02.2020 - 04:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ŠKODA, ilk yüzde 100 elektrikli SUV aracını ürün gamına kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Etiketler : ŠKODA,
681868 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/681868.aspx
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