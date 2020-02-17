Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Modüler elektrikli platformu MEB üzerine yapılacak tamamen elektrikli SUV aracı, ENYAQ ismini alacak. ŠKODA’nın yeni terminolojisine uygun bir şekilde elektromobiliteyi temsilen ‘E’ harfini ve ŠKODA’nın başarılı SUV ailesini belli eden sondaki ‘Q’ harfini kullanarak yeni isim belirlendi. İrlandalı kültüründe ‘hayat kaynağı’ anlamına gelen ‘enya’ kelimesinden türetilen model ismi aynı zamanda markanın gelecek teknolojilerine bakış açısını anlatıyor.