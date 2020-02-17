Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Raporda yer alan bilgilere göre yılın ilk ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemiyle benzer seviyede kalırken otomobil üretimi yüzde 6 arttı. 2019 yılının Ocak ayını 14 bin 847 adetlik satışla kapatan otomotiv pazarı, 2020 Ocak ayında ise yüzde 89 artışla 28 bin 25 adet seviyesinde tamamladı. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 101 arttı ve 22 bin 16 olarak gerçekleşti. Ancak, son 10 yıllık ortalamalara göre 2020 yılı Ocak ayında toplam pazar yüzde 16, otomobil pazarı yüzde 2, hafif ticari araç pazarı yüzde 42 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 57 oranlarında düşüş gösterdi. İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında Ocak ayında otomobil pazarında ithalat araç payı yüzde 62 olarak gerçekleşirken hafif ticari araç pazarında ithalat araç payı yüzde 45 olarak gerçekleşti.



İHRACAT LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Ocak ayında toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak, 89 bin 962 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, otomobil ihracatı yüzde 3 oranında artarak 60 bin 438 adet olurken ticari araç ihracatı yüzde 15 oranında azaldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2020 yılı ocak ayında yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.OSD verilerine göre, Türkiye’nin Ocak ayındaki toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 4 artarken avro bazında yüzde ise 6 arttı.