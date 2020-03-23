Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Sıfır araca ulaşmanın bir süre daha zorlaşacağını vurgulayan Hüsamettin Yalçın, buna rağmen sene başında ön gördükleri 710 bin adetlik otomotiv pazarı tahmininin yaşanan salgın dolayısıyla azalmayacağını ifade ederek “710 bin adetlik pazar tahminimizi koronavirüsün oluşturduğu etkilere rağmen ertelenmiş talep, düşmeye devam eden faizler ve büyüme beklentileri sebebiyle hâlâ koruyoruz. Ayrıca, markaların sene başında, daha bu salgın yayılmadan önce yüksek adetlerde üretim siparişleri vermesi de pazarı yukarıya taşıyacaktır. Koronavirüs salgınının önümüzdeki üç ayda tedarik zincirinde oluşturacağı sıkıntılara rağmen birikecek talep temmuz gibi satışa dönmeye başlayacak ve pazar yükselmeye devam edecektir” dedi.



İkinci yarı ciddi satışlar bekliyoruz

İki yıllık daralmanın ardından ocak ve şubat aylarında olumlu sinyaller gösteren otomotiv sektörü, şimdi de dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’deki otomotiv fabrikaları üretime kısa süreliğine ara verdi. Konuyla ilgili analizlerde bulunan Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya ertelenen talebin yıl sonu hedeflerini etkilemeyeceğinin altını çizdi. Sakarya yaptığı açıklamada “2020 öngörümüz 700 bin adetlerdi, koronavirüs salgını sebebiyle neredeyse tüm piyasalarda radikal düşüşler ve üretim kısıtları başladı. Bu da yılın ikinci çeyreğinin otomotiv satışları açısından sıkıntılı geçeceğini gösteriyor. Ancak, ben biriken talebin yılın ikinci yarısında pazarı hareketlendireceğini ve yıl toplamında 700 bin adede ulaşacağımıza inanıyorum. Buna rağmen mart ayında markalar, ocak ve şubat aylarında sipariş aldıkları araçları fatura ediyorlar. Görüştüğümüz tüm markaların Mart ayında Şubat satışlarının yüzde 20 ila yüzde 70 üzerinde satış yapacaklarını biliyoruz. Bu kapsamda, Mart ayının 65 bin adetler seviyesinde tamamlanacağını öngörüyorum” dedi.