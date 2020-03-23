Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öte yandan Çin Otomotiv Distribütörleri Derneğinin paylaştığı verilere göre pek çok markanın içerisinde bulunduğu 8393 adet bayi kapılarını tekrar açmış durumda. Buna göre ülkedeki otomobil bayilerinin yüzde 91'i tekrar çalışmaya başladı. İlk gelen açıklamalar satışların beklenenden düşük olduğu yönünde olurken mart ayının ilk 15 gününde binek otomobil satışlarının yüzde 47 oranında azalma dikkat çekti. Çin Otomotiv Distribütörleri Derneği, salgının ülke çapındaki alıcıların davranışlarını etkilediğini ifade ederek "Bazı şehirlerdeki yetkililer insanları normal yaşamlarına dönmeleri için ikna etmeye çalışıyor. Fakat tüketicilerin ancak mart ayının ardından normal hâle dönebileceğine inanıyoruz"dedi.