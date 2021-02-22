Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2007’de Güney Koreli SsangYong’un, 2016 yılında ise Çin’in en büyük otomotiv devlerinden Sokon Grubu ile Çin hükûmetinin kurduğu Sokon ve Dong Feng ortaklığının iştiraki DFSK markasının Türkiye distribütörlüğünü yöneten Şahsuvaroğlu Otomotiv, SsangYong’un C-SUV sengmentindeki en yeni temsilcisi XLV modelini mayıs ayında Türkiye yolları ile buluşturmaya hazırlanıyor. 6 ileri otomatik şanzıman ve 6 ileri manuel şanzıman seçeneği sunan yeni XLV, 128 PS güç ve 160 NM tork üreten 1,5 litrelik motoru ve sınıfına ait tüm güvenlik donanımları ile dikkat çekiyor.