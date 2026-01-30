Audi’nin şimdiye kadar imza haline gelmiş “Singleframe” ızgarası radikal bir değişikliğe uğramaya hazırlanıyor. Alman marka, gelecekteki tüm yeni modellerinde dikey ön ızgara tasarımını kullanacak.

Audi’nin 2025’te tanıttığı “Concept C” isimli konsept modeli, tüm yeni jenerasyon araçlarında yeni tasarım dilinin ilk sinyalini vermişti. Markanın tasarım şefi Massimo Frascella tarafından yapılan açıklamaya göre, bu konsept modelde kullanılan dikey ızgaranın genel yapısı aynı kalsa da her araçta özelleştirilerek kullanılacak.

Audi’nin imza ızgara tasarımı değişiyor: Tüm modellerde kullanılacak

Araçların Audi olarak tanınmasını istediklerini belirten Frascella, “Ancak her arabanın kendine has bir karakteri olması da şart. Bu karakteri aracın özel oranları, kendine has hatları ve yüzü oluşturuyor.” dedi. Yani bir kompakt model ile büyük SUV arasında ölçek, oran ve detay farklılık gösterecek.

BÜYÜK EKRANLARA VEDA

Sadece dış tasarımda değil, konsept modellerde iç mekanlarda da sadeleşme konuşulan yeniliklerden. Özellikle araç içindeki gereksiz görsel karmaşayı azaltmak adına büyük ekranlar yerine fiziksel düğme ve kontrollerle sürücünün odağını koruyan tasarım çözümleri üzerinde durulduğu belirtiliyor.

ELEKTRİKLİ TT YENİ TASARIMIN İLK MODELİ OLACAK

Markanın yeni tasarım dilini yansıtması beklenen ilk model olan Audi TT’yi akla getiren Concept C’nin 2027 yılında yola çıkması bekleniyor.



