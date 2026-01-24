Bugatti, otomobil dünyasının efsanevi modellerinden Veyron’a modern bir saygı duruşu niteliğinde F.K.P. Hommage adlı yeni hiper otomobilini tanıttı. 1578 beygirlik bu özel model, sadece bir kez üretilecek.

1999’da sahneye çıktığında otomotiv dünyasının kurallarını yeniden yazan Bugatti Veyron, 1000 beygir gücü, 400 km/sa üzeri maksimum hızı ve benzersiz tasarımıyla hiper GT segmentini oluşturdu. Yeni F.K.P. Hommage, tam da bu tarihi başarının üzerinden 20 yıl sonra, Veyron’un ruhunu ve onu mümkün kılan mühendislik vizyonunu yeniden yorumluyor. İsmi, efsanevi VW Grubu yöneticisi Prof. Dr. Ferdinand Karl Piëch’e atıfta bulunuyor.

F.K.P. Hommage, Bugatti’nin en güçlü modeli Chiron Super Sport’un gelişmiş platformunu temel alıyor. Tasarımcılar Veyron’a selam duran detaylarla altyapıyı bambaşka bir araca dönüştürdü. Motor olarak Chiron Super Sport’un quad-turbo W16 ünitesi kullanılıyor ve bu güç ünitesi geliştirilmiş soğutma, daha büyük turbo sistemleri ve güç aktarım organlarıyla donatılmış durumda.

Sonuç olarak Veyron’un orijinal 987 beygirine göre çok daha iddialı olan 1.578 beygirlik etkileyici bir güç üretimi ortaya çıkıyor. F.K.P. Hommage’ın dış tasarımı, Veyron’un hatlarını günümüze taşıyor. İki tonlu kırmızı-siyah renk düzeni, eski Veyron’un karakterini gözler önüne seriyor; siyah bölüm aslında açık karbon fiber üzerine özel tonlu kaplamayla elde edilmiş, bu da hem görsel derinlik hem de modern dokunuş sunuyor. Araç, 20 inç önde ve 21 inç arkada olmak üzere farklı boyutlarda jantlarla geliyor.

KLASİK VE LÜKSÜN BİRLEŞİMİ İÇ MEKAN

Kokpitte, klasik Veyron’un dairesek direksiyon simidi, araç için özel olarak üretilmiş Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon saat dikkat çekiyor. Özel dokuma kumaşlar ve seçkin deri kaplamalar, Hommage’ın iç mekanını tamamlıyor. FKP Hommage, Bugatti’nin “Solitaire” programının ikinci üretimi.

Bu özel programda her yıl en fazla iki adet tamamen özgün, tek seferlik hypercar üretiliyor. İlk araç Brouillard’dı, Hommage ise bu özel serinin ikinci temsilcisi olarak sahneye çıktı. Müşteriye özel bir kişiselleştirme deneyimi sunan Solitaire’in araçlarını koleksiyonluk bir eser haline getiriyor.

Bugatti F.K.P. Hommage’un dünyadaki ilk gösterimi 29 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihleri arasında Retromobile Paris etkinliğinde gerçekleşecek.



