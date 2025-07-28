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Cardata CEO'su Yalçın: Sıfırda fiyat artışı talebi 2. ele çeker

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cardata CEO&#039;su Yalçın: Sıfırda fiyat artışı talebi 2. ele çeker
Otomotiv, ÖTV, Sıfır Araç, İkinci El Araç, Fiyat Artışı, Yeni Vergi Düzenlemesi, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni ÖTV düzenlemesiyle sıfır araç fiyatlarının artacağını belirten Yalçın, tüketicinin ikinci ele yöneleceğini ve bu durumun fiyatları yukarı çekeceğini söyledi.

ALİ ÇELİK - Türkiye’nin en büyük kurumsal araç fiyatlandırma ve data şirketi Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte kısa vadede fiyat artışları yaşanacağına dikkat çekerek:

“Dengelerin tekrar yerine oturması için beklentimiz orta vade, düşük hacimli bazı yerli araçlar avantaj kazanırken, elektrikli ve yüksek hacimli modeller için daha yüksek vergi yükü getirildi. Vergi oranlarının daha çok segmenti kapsaması, bayi ve marka tarafında fiyat politikalarında yeniden yapılanma ihtiyacına yol açacak. Sıfır araçlardaki fiyat artışı, tüketiciyi tekrar ikinci ele yönlendirecek. Yüksek talep ve azalan sıfır araç rekabetinin ikinci el fiyatlarını yukarı çekeceğini öngörüyoruz” dedi.

Cardata CEO'su Yalçın: Sıfırda fiyat artışı talebi 2. ele çeker - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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