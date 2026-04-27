Audi’nin Çinli SAIC ile birlikte üreteceği elektrikli modeli AUDI E7X, Pekin Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı. Model, 750 kilometrelik menzil, 13 dakikalık şarj süresi ve fiyatıyla dikkat çekiyor.

Audi, uzun süredir adından söz ettiren, elektrikli SUV modeli E7X'i Pekin Otomobil Fuarı'nda ilk kez ortaya çıkardı. Markanın dev SUV’u Q8’in elektrikli alternatifi olan E7X, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

AUDI, Volkswagen ve SAIC'in ortak markası olup, yalnızca Çin pazarı için otomobil geliştiriyor. Markanın halkalı logosu yerine, büyük harflerle yazılmış bir amblem kullanılıyor.

Çin pazarına özel olan model, 5.049 mm uzunluğu, 1.997 mm genişliği, 1.710 mm yüksekliğe ve 3.060 mm'lik aks mesafesine sahip.

EKRANLARLA DOLU İÇ MEKAN

Geleneksel yan aynaların yerini kameraların aldığı modelin iç mekanı, aynaları da gösteren ekranların da dahil olmasıyla konsolu boydan boya kaplayan ekranlardan oluşuyor.

Sürücü, orta konsol ve yolcunun önünde 59 inçlik dev bir ekran yer alıyor. Arka yolcular için ise tavandan açılan 21.4 inçlik ayrı bir multimedya ekranı bulunuyor.

680 BEYGİR GÜÇ, 750 KM MENZİL

İki farklı versiyonu olacak aracın arkadan itişli versiyonu 300 kW (408 bg) güç ve 500 Nm tork üretiyor. Dört çeker versiyonu ise 500 kW (680 bg) güç ve 800 Nm torka sahip.

En üst donanımda bu güç aracın 0’dan 100 km/sa hıza ulaşmasını sadece 3.9 saniyede tamamlamasını sağlarken, maksimum 230 km/sa hıza ulaşabiliyor. Pist testlerine çıkan araç Porsche Macan Electric ve Xiaomi YU7 gibi rakiplerini geride bırakıyor.

Yine 100 ve 109 kWh'lik iki batarya seçeneğiyle gelen E7X, CLTC’ye göre 751 kilometre menzil vadediyor. 900 voltluk mimari ile gelen araç 13 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80’e şarj olabiliyor.

Yeni Audi E7X’nin 35.000 dolardan (yaklaşık 1.6 milyon TL) başlayan fiyatla yılın ilk yarısında satışa çıkması bekleniyor.

AVRUPA PAZARINA GELECEK Mİ?

Daha önce çıkan bilgiler AUDI’nin büyük SUV’unun Çin’le sınırlı kalmayacağını Avrupa pazarına da açılabileceğini gösteriyor.

Bunun en net kanıtı ise Volkswagen’in, 2 Aralık tarihinde Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) E7X için ticari marka başvurusunda bulunması.

Özellik Detay Model Adı Audi E7X Tanıtım Yeri Pekin Otomobil Fuarı Segment Elektrikli SUV Konumlandırma Q8'in elektrikli alternatifi Üretici Ortaklık Volkswagen ve SAIC (Sadece Çin pazarı için) Amblem Büyük harflerle yazılmış amblem (Halkalı logo yerine) Boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) 5.049 mm x 1.997 mm x 1.710 mm Aks Mesafesi 3.060 mm İç Mekan Ekranları Konsolu boydan boya kaplayan ekranlar, kameralarla değiştirilmiş geleneksel yan aynalar Sürücü/Orta Konsol Ekranı 59 inç Arka Yolcu Multimedya Ekranı 21.4 inç (Tavandan açılır) Güç Seçenekleri Arkadan İtişli: 300 kW (408 bg), 500 Nm tork

Dört Çeker: 500 kW (680 bg), 800 Nm tork 0-100 km/sa Hızlanma (En Üst Donanım) 3.9 saniye Maksimum Hız 230 km/sa Rakip Karşılaştırması Porsche Macan Electric, Xiaomi YU7 gibi rakiplerini geride bırakıyor Batarya Seçenekleri 100 kWh ve 109 kWh Menzil (CLTC'ye göre) 751 km Şarj Teknolojisi 900 volt mimari Şarj Süresi 13 dakikada %10'dan %80'e Tahmini Başlangıç Fiyatı 35.000 USD (Yaklaşık 1.6 milyon TL) Satış Başlangıcı Yılın ilk yarısı Avrupa Pazarı Potansiyeli Evet, Avrupa pazarına açılma ihtimali var (EUIPO'ya ticari marka başvurusu yapıldı)

