Hollandalı butik üretici Donkervoort, yine “çılgın” modeller sahneye çıkıyor. Yeni P24 RS, markanın şimdiye kadarki en ekstrem modeli olarak tanıtıldı. Sadece 780 kg ağırlığındaki otomobil, eski Ford GT’nin V6 motoru modifiye ederek 600 beygir güç üretebilir hale getirilmiş.

Donkervoort, kurulduğu 1978’den bu yana hafif ve sürücü odaklı spor otomobillerle tanınıyor. Markanın bugüne kadar ürettiği en uç otomobil. P24 RS’in kalbinde Ford’un eski GT modellerinde kullanılan 3.5 litrelik turboşarjlı V6 motoru yer alıyor.

Modifiye edilen motor 600 hp güç ve 800 Nm tork üretebiliyor. İlginç olan, sürücünün bu gücü kabindeki bir düğmeyle 400, 500 veya 600 hp arasında seçebilmesi.

“Saf sürüş” hedefiyle üretilen model, bol kullanılan karbon fiber parçalarla 780 kg ağırlığında tutulmuş.

Standart olarak 5 ileri manuel şanzıman ile sunulan P24 RS’te sürücü-araç etkileşimi için dijital sürüş yardımları neredeyse yok denecek kadar az kullanılmış.

Aracın dış tasarımında uzun burun, kısa kuyruk ve ön tekerleklerin açıkta bırakıldığı yapı klasik Donkervoort çizgileri korunmuş. Formula 1 uzmanlarıyla geliştirilen aerodinamik yapı, 250 km/sa hızda 90 kg’a kadar bastırma kuvveti (downforce) üretirken maksimum hızı 300 km/sa seviyesinde.

Sürücüyü saran bir iç tasarıma sahip olan modelde konsol fiziksel düğmelerle donatılmış. Dijital gösterge panelinde ise GPS tur zamanı ölçer dahil tüm bilgilere ulaşılabiliyor. 2.05 metre boyunda sürücülerin bile rahatça oturabileceği bir iç hacim sunan aracın, bagaj kapasitesi de yaklaşık 298 L ile küçük bir kompakt hatchback sınıfında.

Sadece 150 adet üretilecek modelin 50 adedinin şimdiden satıldığı açıklandı. Aracın fiyatı ise 298.500 euro (yaklaşık 15 milyon 405 bin TL) olarak açıklandı.

