Elektrikli MINI Countryman E Türkiye'de satış rekoru kırdı

Yeni MINI Countryman E, satışa sunulduğu nisan ayından bu yana toplamda 1.016 adetlik satışla Türkiye’de büyük bir başarıya imza attı.

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ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Geçen yılın ilk yedi aylık dönemine kıyasla yüzde 262 oranında büyüme yakalayan marka, toplam satışlarda ise yüzde 29 oranında artışa imza attı.

Borusan Otomotiv, temmuz ayı performansıyla aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 27 ülkeden oluşan C3-R1 bölgesindeki toplam MINI satışlarının yüzde 86’sını, elektrikli MINI satışlarının ise yüzde 95’ini tek başına gerçekleştirerek bir rekora imza attı.

MINI Countryman E modelini ön plana çıkaran ise 150 kW / 204 bg güce sahip elektrikli motoru, 462 km’ye varan menzili ve 1.921 bin liralık fiyat etiketi...