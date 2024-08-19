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İsviçre 'sürücüsüz' Karsan'ı tercih etti! Tam 8 ülkede otonom araç lideri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsviçre &#039;sürücüsüz&#039; Karsan&#039;ı tercih etti! Tam 8 ülkede otonom araç lideri

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk mühendislerle geliştirilen, tamamen sürücüsüz yol alan, seviye 4 otonom teknolojilerine sahip yüzde 100 elektrikli Karsan e-ATAK modeli; ABD, Norveç, Romanya, Hollanda, Fransa ve Finlandiya gibi ülkelerden sonra İsviçre’de de trafiğe çıkmaya hazırlanıyor.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde özellikle toplu ulaşımın elektrikli ve otonom dönüşümünde Bursalı yerli üretici Karsan öncü rol oynamaya başladı.

Sektörde birçok ilkleri gerçekleştiren şirket, ADASTEC iş birliği ile geliştirdiği dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK modeliyle; ABD, Norveç, Romanya, Hollanda, Türkiye, Fransa ve Finlandiya’nın ardından şimdi de İsviçre’de boy göstermeye hazırlanıyor.

ÜLKEDE BİR İLK OLACAK

İsviçre’nin Arbon tarihî şehir merkezi ile yeni yerleşim alanı Saurer Werk 2 bölgesi arasında 2,2 kilometrelik güzergâhta 8 duraklı bir rotada saatte 30 kilometre hızla hizmet verecek olan sürücüsüz Otonom e-ATAK, ülkenin bu teknolojilere sahip ilk otonom otobüsü olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karsan CEO’su Okan Baş; Avrupa’da ilk kez şehir içinde otonom şekilde toplu taşıma hizmeti verdiklerine dikkat çekerek Otonom e-ATAK’ın aynı zamanda tünelden geçen ilk sürücüsüz araç olduğunu dile getirdi.

"İNOVASYONUN ÖNCÜSÜ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Baş açıklamasında “Aracımız, İsviçre’nin Arbon şehrinin dar sokaklarına uygun kompakt yapısıyla, tarihî dokuyu bozmadan, yolcularına konforlu ve çevreci bir otonom yolculuk deneyimi sunacak. 2,2 kilometrelik bir toplu taşıma güzergâhında, otonom sürüş modunda yolcu taşıma hizmeti sunacak olan Otonom e-ATAK ile İsviçre’nin de sürücüsüz toplu taşımaya geçişinde öncü rol üstlenmekten gurur duyuyoruz. Daha önce Jest aracımızla adım attığımız İsviçre pazarında, ağustos ve eylül aylarında ülkenin en büyük operatörlerinden  birine teslim edeceğimiz 23 adet elektrikli aracımızla bu pazardaki varlığımızı daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

ADASTEC CEO’su Dr. Ali Peker ise bu başarının Karsan ile paylaştıkları ortak vizyonun sonucu olduğunu söyleyerek “Stavanger’de gerçekleştirdiğimiz operasyon ile Avrupa’da bir ilki gerçekleştirdik, ABD’de ise Michigan State Üniversitesinde Amerika’nın ilk otonom otobüsünü devreye aldık. Bu projeler, sadece toplu taşıma sistemlerini otomatikleştirmekle kalmadı; aynı zamanda daha akıllı, daha bağlantılı ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru önemli adımlar attık. Bu güçlü iş birliği ile toplu taşımada inovasyonun öncüsü olmaya devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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