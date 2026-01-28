Japon otomobil üreticisi Nissan, Ariya SUV modelini güneş panelleriyle kapladığı yeni konsept tanıttı. Bu tasarımla araç bir günde güneş ışığı altında sahibine bedavadan 23 kilometre ekstra menzil sağlıyor.

Nissan Ariya modelinin yeni bir konseptini tanıttı. Modelin kaputuna, tavanına ve bagaj kapağına yerleştirilen ve toplam 3,8 metrekarelik alan kaplayan fotovoltaik paneller yerleştirilmiş.

Paneller gün ışığını doğrudan enerjiye çevirerek bataryaya katkı sağlıyor. Yapılan testlere göre güneş ışığı olan bir günde sistem araç menzilini 23 kilometrelik katkı sağlıyor.

Tabi bu oran bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Farklı şehirlerdeki denemelerde Barselona’da 17 kilometre, Dubai’de 21 kilometre, Londra gibi güneşin daha az görüldüğü bölgelerde 10 kilometrelik ek menzil katkısı sunuyor.

Nissan, Ariya SUV

Menzil katkısı az gibi görünse de Nissan’ın hedefine göre asıl amaç şarj sıklığını düşürmek.

Hesaplamalara göre bir yıl boyunca ortalama 6 bin kilometre yapan bir kullanıcının şarj istasyonuna gitme sayısını 23’ten 8’e kadar düşürebilir.

Hollandalı şirket Lightyear ile yürütülen iş birliğinin ürünü olan proje, seri üretim araçlara aktarılıp aktarılmayacağı henüz belli değil.

