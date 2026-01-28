Avrupa’da elektrikli otomobillerin benzinli modellere karşı yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’nin (ACEA) 2025 yılı sıfır otomobil satışı verilerine göre, tamamen elektrikli araç (BEV) satışları tarihte ilk kez benzinli modelleri geride bıraktı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından 2025 yılına ait sıfır otomobil satış raporunu paylaştı. Verilere göre, Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede, tarihte ilk kez elektrikli otomobil satışları benzinli otomobilleri geçti.

Aralık ayında elektrikli modeller yüzde 22,6 pazar payına ulaşırken, benzinli otomobiller ise yüzde 22,5’e geriledi.

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'nin oluşturduğu Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nin (EFTA) toplam verilerine bakıldığında Aralık ayında elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 26,3’e çıkarken, benzinli modeller 21,7 pazar payı elde etti.

Avrupa’da tarihi zirve: Elektrikli otomobil satışları ilk kez benzinlileri geçti

YIL GENELİNDE BENZİNLİLER ÖNDE

2025 yılı genelinde ise benzinli modeller hala zirvede yer alıyor. AB, Birleşik Krallık, EFTA toplamında benzinli otomobiller yüzde 26,1 pazar payı, elektrikli otomobiller ise yüzde 19,5 Pazar payı elde etti.

ACEA’nın raporuna göre, 2024 yılına göre benzinli otomobillerin payı yüzde 6,9 azalmış. Elektrikli otomobillerin pazar payı ise bir önceki yıla göre yüzde 4,1 arttı.

EN ÇOK HİBRİT MODELLER SATILDI

Tüm modellerde ise en çok satılan hibrit araçlar oldu. AB, Birleşik Krallık, EFTA toplamında hibrit araçların Pazar payı yüzde 34,4 ile zirvede yer aldı.

Bir ilk de şarj edilebilir hibrit modellerden geldi. PHEV modeller tarihte ilk kez yüzde 9,6 Pazar payıyla dizel otomobilleri geride bıraktı.

