İtalyan asıllı bir Çinli SWM Türkiye'de

18 Aralık 2023 03:31 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 03:33

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Türkiye’de Atmo Grubu tarafından temsil marka aslında İtalyan kökenli bir otomotiv üreticisi. 2024’ün ilk çeyreğinde ürün gamını, 3’ü SUV ve 1’i de ticari araç olmak üzere 4 yeni modelle genişletmeyi planlayan SWM, ilk aşamada İstanbul ve Ankara’daki satış ve satış sonrası noktalarında hizmet vermeye başlayacak. Türkiye’ye özel uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garantisi ilan eden şirket, 922 bin TL’den başlayan iddialı fiyatlarla satışa başladı. SWM Genel Müdürü Li Guo, İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısında “Türkiye çok rekabetçi bir pazar, birçok küresel oyuncu Türkiye’de iyi ürünlerle yer alıyor. Biz de kalitemiz ve dodanımlarımızla dikkat çekeceğimizi düşünüyoruz. SWM olarak Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz dahil olmak üzere dünya çapında 30’dan fazla ülkede yer alıyoruz” ifadelerini kullandı. ATMO Grup Türkiye CEO’su Anton Chernov ise “Gerçek İtalyan tasarımlarımızla ön plana çıkacağız. Türkiye pazarında hedefimiz 2024 yılında ilk 20 marka arasında yer almak. 2024 yılı sonuna kadar 12 farklı şehirde toplam 14 bayi açmak için çalışmalarımız başlattık” dedi. Satışa sunulan SWM G01 ve G01F modelleri kaput altında 1,5 litre benzinli motorla karşımıza çıkarken, düz ve DCT otomatik vites seçenekleri sunuyor.