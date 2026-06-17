2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Uğurcan Çakır, Paraguay karşısında kazanarak, 2-0'lık Avustralya mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi.

Arizona'da A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayan Uğurcan Çakır, 20 Haziran Cumartesi günü Avustralya ile oynanan ilk maçın istedikleri gibi geçmediğini vurguladı.

Uğurcan Çakır

"ÖNÜMÜZDE ALINACAK 6 PUAN VAR"

Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarının altını çizen 30 yaşındaki file bekçisi, "Bazen çok motive olunca olmuyor. Bizim için de öyle bir gün geçti. Tabii ki üzüldük. Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var. Zihinsel olarak maça hazırlanmalıyız. Hepimiz sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız. Bir final maçı değildi. Hepimiz ülkemizi mutlu etmek istedik ama istediğimiz gibi gitmedi. Önümüzde alınacak 6 puan var. İlk maç Paraguay maçı, bu maçı kazanıp 3 puanı almak istiyoruz. Buraya gelmek hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Duygusal anlamda bunun da baskısı vardı. Meydanlarda kurulan televizyonları görünce, buna karşılık vermek istiyorduk. Kazanmak istedik ama bu sahaya yansımadı. Takımın şu anda morali iyi, ilk maçı unuttuk. Önümüzde 2 final maçı var. Bunları kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"FİNAL MAÇI KAYBETMEDİK"

Mevcut kadrosunun 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ve UEFA Uluslar Ligi'nde başarılı olduğunu belirten Galatasaray kalecisi, "Kadroda çok fazla değişen isim olmadı. Birkaç kişi takıma katıldı. Takım içinde arkadaşlık çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi. Dışarıda yazılıp çizilenler olabiliyor. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Ülkemizi üzdük ama bunu telafi edebileceğimizi düşünüyorum. En iyi performansımızla Paraguay maçından istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Türk milleti bizi eleştirebilir. Başarılı olunca nasıl göklere çıkarılıyorsak 1 maç kaybedince eleştirilebiliriz. Bu eleştiri bizim başımızın tacı. Futbol oynuyorsanız bu eleştiriye açık olmanız gerekiyor. Bir final maçı kaybetmedik. Paraguay maçında bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Avustralya maçının analizlerini yaptık, neleri eksik yaptığımızı gördük. Topun bizde kalması çok önemli değildi. Net gol pozisyonlarına giremedik ama neleri eksik yaptığımızı gördük. Paraguay'a hazırlanıyoruz. Çok çalışacağız. Birlik olacağız ve her zaman yaptığımız gibi iyi sonuç almaya çalışacağız. Galip gelip kendimizi ve ülkemizi mutlu etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.

"DÜN GERİDE KALDI, ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Paraguay karşısında işlerini en iyi şekilde yapıp 3 puana uzanmak istediklerini yineleyen Uğurcan Çakır, Avustralya maçını unuttuklarını dile getirerek, "Dün geride kaldı, önümüze bakacağız. En iyi performansımızla o sahada olacağız, bunu başaracağımıza ben inanıyorum" şeklinde konuştu.

Avustralya karşısında kendi performansının da standardının altında olduğunu belirten Uğurcan, "Bazen böyle oluyor. Gol yemeyip arkadaşlarıma yardımcı olmak isterdim" sözlerini sarf etti.

"TELEFİ ETME ŞANSIMIZ VAR"

Avustralya maçına hazırlanmak için Kuzey Makedonya'yla, Paraguay maçına hazırlanmak için de Venezuela'yla hazırlık maçı oynadıklarını söyleyen Uğurcan, "Kuzey Makedonya maçı, Avustralya maçı içindi. Onlar da 5'li savunma oynuyordu. Orada iyi oynayıp, galip gelmiştik. Avustralya'yı iyi analiz etmiştik, çalıştığımız yerden goller yedik. Odaklanıp hatalarımızı minimuma indirmek istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Hocanın en çok gösterdiği pozisyondan golü yedik. Telafi etme şansımız var. Maç içindeki su molaları da tempo düşürüyor, hiç güzel değil. Maç soğuyor, konsantrasyon da dağılıyor. Hiç hoşuma gitmedi. Böyle oynayan takımlar da var, belki onlar için iyi olabilir" ifadelerini kullandı.

Hiçbir maçın kağıt üzerinde kolay olmadığını sözlerine ekleyen Uğurcan, "Analizde bazı şeyleri görebiliyorsun ama sahada rakibin isteği, odaklanması daha fazlaysa, ne kadar yetenekli olursan ol seni yenme şansı oluyor. Dünyanın en iyi takımı denilen İspanya bile berabere kaldı. Ana amaç tabii ki çeyrek final, yarı final yapmak. Ama maç sahada oynanıyor. Kağıt üzerinde herkes kolay bir gruptayız dedi. Ben 400'e yakın maç oynadım, kolay maç kazandığımı hatırlamıyorum. Ama bunu yapabilecek karakterde oyuncular olduğumuza inanıyorum. Bundan daha iyisini yapacağımıza inanıyorum. Sahaya çıkıp ülkemizi gururlandırıp Paraguay'ı yenmek istiyoruz. ABD maçını sonra düşünürüz" dedi.

"KAYBETMEMİZİ BEKLEYENLER VAR"

Paraguay karşısında galip gelmeleri durumunda kendilerini eleştiren insanların bu defa 'final oynayacağız' diyeceğini belirten Uğurcan Çakır, "Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Türkiye geldi, Amerika'da Dünya Kupası maçı oynuyor. Kaybetmemizi bekleyenler var. Hepsinin eleştirileri başımızın tacı. İlk maç final maçı değildi, önümüzde 2 maç daha var. Biz bitti demeden bitmez. İnşallah biz de bunu başarabiliriz. 2008'e yaşımız yetiyordu, ülkemiz de bunu bekliyor. Bunu yaşatmak istiyoruz ve yapacağız" diyerek, sözlerini tamamladı.

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