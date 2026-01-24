Çinli SAIC bünyesinde yer alan MG, ileri ZS Hybrid+ modelini şubat ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Modelde kapsamlı güvenlik önlemleri ve sürüş destek sistemlerini içeren MG Pilot standart olarak sunulacak.

MG markası, C SUV segmentinde, zengin donanıma sahip, düşük yakıt tüketimi ve yüksek performansı ile öne çıkacak olan ZS Hybrid+ modelini Şubat ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

ZS Hybrid+, MG’nin gelişmiş Hybrid+ teknolojisi ile donatılmış motoru performans, verimlilik ve sürüş keyfini birleştiriyor. ZS Hybrid+, geniş ön ızgarasından, LED farları ve arka stoplarına kadar dikkat çekici bir tasarıma sahip. MG ZS Hybrid+’ın ön yüzü iki katmana ayrılıyor. Üst katmanda LED far grubu yer alırken, alt katmanda ızgara bulunuyor.

ŞIK İÇ MEKAN

ZS Hybrid+ modelinin şık iç mekanı, yumuşak ve kaliteli malzemelerin kullanımı içeride bir kalite hissi oluşturuyor. Luxury donanım seviyesinde elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, LED farlar, 12,3 inç gösterge paneli ve konsolun ortasına konumlanmış 12,3 inç dokunmatik ekran, 360 derece kamera sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özelliklerle geliyor.

YENİ HİBRİT SİSTEM

MG ZS, yeni Hybrid+ sistemiyle daha büyük bir batarya, daha güçlü bir elektrik motoru ve daha yüksek hızlarda elektrikli sürüş imkanı tanıyor. Daha uzun süre elektrikli sürüşe imkânıyla, daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Hybrid+ güç aktarma sistemi, toplamda 197 PS güç üretiyor. 1,83 kWh’lik bataryanın da bulunduğu bu gelişmiş sistem sayesinde ZS Hybrid+ 100 kilometrede 5,1 lt yakıt tüketimi sağlıyor.

Modelde, MG Pilot çatısı altında Adaptif Hız Sabitleyici, Ön Çarpışma Uyarısı, Yaya ve Bisiklet Algılama Özellikli Otomatik Acil Fren Sistemi, Şerit Takip Desteği ve Şerit İhlal İkazı başta olmak üzere kapsamlı sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

