Türkiye Gazetesi
Nissan’dan 350 bin TL’ye varan zam! Nisan ayı fiyat listesi açıklandı
Nissan Mart ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Türkiye’de satılan Juke, Qashqai ve X-Trail modellerinin hepsine zam yapıldı. Nissan’ın Nisan ayı fiyat listesi paylaşıldı. Markanın Türkiye satılan tüm modellerine zam yapıldı. Qashqai, Juke ve X-Trail modellerinin Nisan 2026 fiyatları ne oldu?
İŞTE NİSSAN MODELLERİNİN GÜNCEL FİYATLARI… (MART - NİSAN FİYATI)
|MODEL
|MART FİYATI (TL)
|NİSAN FİYATI (TL)
|FARK
|Nissan Qashqai
|2.595.600
|2.628.500
|32.900
|Nissan Juke
|1.735.200
|1.969.800
|234.600
|Nissan X-Trail
|4.550.600
|4.898.600
|348.000
NISSAN QASHQAI NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ – KAMPANYALI FİYAT
|VERSİYON
|LİSTE FİYATI (TL)
|NAKİT ALIM FİYATI (TL)
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack
|2.628.500
|2.199.000
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack
|3.035.900
|2.569.000
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4
|3.406.100
|3.406.100
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum
|3.505.300
|3.505.300
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4
|3.618.000
|3.618.000
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium
|3.646.300
|3.464.500
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4
|3.758.600
|3.571.200
|e-POWER 190PS Designpack
|3.399.000
|3.299.000
|e-POWER 190PS Skypack
|3.619.700
|3.519.700
|e-POWER 190PS N-Design
|3.742.000
|3.642.000
|e-POWER 190PS Platinum
|3.854.000
|3.754.000
|e-POWER 190PS Platinum Premium
|4.194.500
|3.732.000
NISSAN JUKE NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ – KAMPANYALI FİYAT
|VERSİYON
|LİSTE FİYATI (TL)
|NAKİT ALIM FİYATI (TL)
|1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna
|1.969.800 TL
|1.699.000 TL
|1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna
|2.140.700 TL
|1.799.000 TL
|1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum
|2.256.200 TL
|1.899.000 TL
|1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design
|2.398.500 TL
|2.298.500 TL
|1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport
|2.398.500 TL
|2.298.500 TL
|1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium
|2.624.400 TL
|2.524.400 TL
2025 MODEL NİSSAN X-TRAİL NİSAN AYI FİYATLARI – KAMPANYALI FİYAT
|VERSİYON
|LİSTE FİYATI (TL)
|NAKİT ALIM FİYATI (TL)
|1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum
|4.998.600 TL
|4.898.600 TL
|1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium
|5.505.700 TL
|5.405.700 TL
Bizi Takip Edin
YORUMLAR