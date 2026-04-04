İngiliz ordusuna ait nükleer tesisler ve Güney Kıbrıs’taki stratejik operasyon merkezleri, bir fitness uygulaması üzerinden sızan verilerle deşifre oldu. 'StravaLeaks' olarak adlandırılan zafiyette, 519 askeri personelin kısıtlı bölgelerdeki aktivite kayıtlarının yabancı istihbarat servisleri için veri kaynağına dönüştüğü saptandı. Öte yandan Fransız basınına göre skandalın ucu Trump'ın gizli rotalarına kadar uzandı.

Popüler fitness uygulaması Strava, Birleşik Krallık ordusu için yeniden büyük bir güvenlik açığına dönüştü.

Ocak 2026’dan bu yana, aralarında birlik komutanları ve istihbarat personelinin de bulunduğu en az 519 askeri personelin, kısıtlı erişimli bölgelerde yaptıkları koşu ve egzersizleri uygulama üzerinden herkese açık şekilde paylaştığı tespit edildi.

Veriler arasında, İngiltere’nin nükleer caydırıcılığının merkezi Faslane deniz üssü, Northwood’daki askeri karargah ve North Yorkshire’daki istihbarat tesisleri gibi hassas üsler var.

Diego Garcia ve Northwood gibi üst düzey güvenlikli bölgelerde görev yapan askerler, uygulamadaki koşu rotalarına dalga geçer gibi "Güvenlik İhlali" veya "Aptallar Cezalandırılmalı" gibi isimler verdi. Ancak personelin şaka amacıyla paylaştığı bu rotalar, yabancı istihbarat servisleri için paha biçilemez bir veri kaynağına dönüştü. İngiltere'nin nükleer denizaltılarında görev yapan mürettebatın kimliklerini ve hatta ailelerinin ev adreslerini tek tek ifşa oldu.

HANGİ ÜSLER İFŞA OLDU?

HMNB Clyde- Faslane Birleşik Krallık’ın nükleer caydırıcılığının kalbi sayılan bu deniz üssü, nükleer güçle çalışan Vanguard sınıfı denizaltılara ev sahipliği yapıyor.

Uygulama sayesinde nükleer denizaltılarda görevli mürettebat ve aileleri hemen tespit edilebildi.

519dan fazla İngiliz üssü fitness uygulaması yüzünden ifşa oldu!

NORTHWOOD KARARGAHI

İngiliz Silahlı Kuvvetleri’nin "sinir merkezi" olarak biliniyor. Buradaki üst düzey personelin koşu rotaları, karargahın en hassas noktalarını dijital haritaya döktü.

519dan fazla İngiliz üssü fitness uygulaması yüzünden ifşa oldu!

RAF AKROTİRİ -GÜNEY KIBRIS

İngiltere’nin Orta Doğu operasyonları için kullandığı en stratejik merkez. Geçen ay drone saldırısına uğrayan bu üste, 300’den fazla kişi güvenli duvarlar içinde aktivite kaydetti. Hatta bir istihbarat uzmanının yasak bölgenin tam ortasından geçtiği "Akrotiri Doğa Yolu" adlı rotası ifşa oldu.

519dan fazla İngiliz üssü fitness uygulaması yüzünden ifşa oldu!

DİEGO GARCIA - HİNT OKYANUSU

ABD ve İngiltere’nin ortak kullandığı, özellikle İran’a yönelik operasyonlarda kilit rol oynayan üs. Buradaki personelin "Güvenlik İhlali" gibi isimler verdiği rotalar, üssün savunma amaçlı gizli bölümlerini açık etti.

RAF MENWITH HİLL

North Yorkshire’da bulunan devasa bir gözetleme ve istihbarat üssü. ABD-Birleşik Krallık ortak casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğü bu tesiste, personelin koşu pistindeki her adımı kaydedildi.

RAF WYTON

İngiliz askeri operasyonlarını planlayan Ulusal Coğrafi Uzay İstihbarat Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor. Stratejik planlamaların yapıldığı bu noktada "Yangın Eğitimi Sprint" gibi isimlerle kaydedilen rotalar ele geçirildi.

519dan fazla İngiliz üssü fitness uygulaması yüzünden ifşa oldu!

RAF FYLINGDALES

İngiltere’nin tek balistik füze erken uyarı istasyonu. Buradaki mühendislerin, yasak bölgeleri dolaşarak güvenlik kapılarında biten antrenmanları, tesisin giriş-çıkış zafiyetlerini gün yüzüne çıkardı.

RUS İSTİHBARATI İZLİYOR

İngiliz basını skandala ilişkin, "bir askerin günlük rutinini, hangi kapıdan girip çıktığını ve hangi saatte nerede bulunduğunu takip eden istihbarat servisleri, elde ettikleri bilgileri şantaj, devşirme veya doğrudan hedef belirleme operasyonlarında kullanabiliyor. Özellikle son dönemde Faslane Deniz Üssü’ne sızmaya çalışan şüphelilerin yakalanması ve Rus istihbaratının NATO personeline yönelik artan ilgisi skandal zincirinin en son örneği" dedi.

FRANSIZ UÇAK GEMİSİ DE İFŞA OLDU

Sorun sadece İngiltere ile sınırlı değil. Fransız ordusu da kendi "StravaLeaks" krizini yaşıyor. Kısa süre önce genç bir subayın güverte çevresinde yaptığı koşuyu uygulamaya kaydetmesi, Körfez'e doğru gizlice seyreden dev bir Fransız uçak gemisinin koordinatlarını gerçek zamanlı olarak tüm dünyaya açık etti. İngiltere Savunma Bakanlığı, personelini bu uygulamaların "açık riskleri" konusunda defalarca uyarmış olsa da, 2026 yılında hala yüzlerce uzmanın aynı hatayı defalarca yapması Bakanlık içindeki kaynaklar tarafından "kabul edilemez bir zafiyet" olarak nitelendiriyor.

519dan fazla İngiliz üssü fitness uygulaması yüzünden ifşa oldu!

MACRON’UN KORUMALARINDAN "KONUM" SERVİSİ

Öte yandan geçtiğimiz yılda Macron’u korumakla görevli elit birlik GSPR üyelerinin spor tutkusu, büyük bir güvenlik açığına dönüştü. Korumaların akıllı saatleri ve telefonları üzerinden Strava’da paylaştıkları koşu verileri Macron’un hangi otellerde kaldığını, gizli toplantı odalarını ve seyahat rotalarını harita üzerinde saniye saniye ifşa etti.

GİZLİ SERVİS ARTIK "PEK GİZLİ" DEĞİL: BİDEN VE TRUMP TEHLİKEDE

ABD tarafında ise durum daha da vahim. Amerikan Gizli Servis (USSS) ajanlarının "pek de gizli olmayan" hayatları, hem mevcut Başkan Donald Trump’ın hem de eski Başkan Joe Biden’ın güvenliğini tehlikeye atmış durumda.

