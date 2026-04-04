Kayseri’nin tarihi Ağırnas Mahallesi Muhtarı Cem Güven, modern araçlar yerine "Deli" adını verdiği 9 yaşındaki atıyla kamu hizmeti vererek hem Mimar Sinan’ın mirasına sahip çıkıyor hem de Koramaz Vadisi gibi zorlu arazilere dört nala ulaşıyor.

Dünya mimarlık tarihine yön veren Mimar Sinan’ın doğduğu topraklar olan Ağırnas, bugünlerde sıra dışı bir muhtarlık hizmetine tanıklık ediyor. Tarihi Ağırnas Mahallesi'nin muhtarı Güven, otomobil ya da diğer araçlar yerine günlük hayatında ve muhtarlık hizmetleri için at kullanmayı tercih ediyor. Tebligat ulaştırmaktan aza toplantısına, yol ve su işlerinden belediye çalışmalarının takibine kadar birçok yere "Deli" adını verdiği atının sırtında giden Güven, evinin bahçesindeki ahırında atının rutin bakımlarını yapıyor. Güven ile adeta "dört nala" hizmete koşan at, sahibinin komutlarıyla oturuyor ve şaha kalkıyor.

Cem Güven, Mimar Sinan'ın doğduğu topraklarda muhtar olmanın onur ve gurur verici olduğunu söyledi.

Otomobil değil, Deli ile dört nala hizmet: Ağırnas’ın atlı muhtarı ezber bozuyor

"AT ÜZERİNDE HİZMET YAPIYORUZ"

Kültürel değerlere sahip çıkmak için atıyla muhtarlık yaptığını belirten Güven, "At üzerinde hizmet yapıyoruz. Vatandaş arıyor, yol yapılacak oluyor, arabayla gidemediğimiz yere atımızla gidiyoruz." dedi.

Amacının gösteriş olmadığını dile getiren Güven, muhtarlık yaptığı bölgede Mimar Sinan'ın evinin bulunduğunu, tarihe ve kültüre atıyla hizmet ettiğini anlattı. Kendisini at sırtında görenlerin şaşırdığına dikkati çeken Güven, 2 yıldır muhtarlık yaptığını ve atının 9 yaşında olduğunu kaydetti. Güven, atlara sevdasının küçük yaşta başladığını, şimdi ise yanından ayırmadığı "Deli" ile gece gündüz mesaide olduğunu söyledi.

"AT SAHİBİNE GÖRE KİŞNER"

Atını tımarladıktan sonra mesaiye başladığını anlatan Güven, şöyle konuştu:

"Yemlerim, araziye çıkarırım, etrafında döner. Atın sürekli gezmesi, ayaklarının açılması lazım. At sahibine göre kişner. Arazideki yollarımıza atımızla gidiyoruz. Koramaz Vadisi'ne 2-3 günde bir araç girmediği için atla girerim. Hem atımın doğallığı için iyi hem de oraları kontrol amaçlı gidiyorum. Burası bir turizm bölgesi. Genç muhtar olmak gerçekten güzel bir şey. Hemşerilerimize yardımcı oluyoruz. Onların taleplerini elimizden geldiği kadar yapıp mağdur etmiyoruz. Yanlarına gidiyoruz, görüşüyoruz, isteklerini alıyoruz."

Atına eğitim verdiğini belirten Güven, "Atıma otur diyorum, oturuyor. Kalk diyorum, kalkıyor. Yani sözlere, eğitime, komuta meyilli bir hayvan." dedi.

