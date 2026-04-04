Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trabzonspor ile Galatasaray arasında bu akşam oynanacak karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ını (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıkladı.

Süper Lig'de bir maç eksiği ve 64 puanla lider durumda bulunan Galatasaray ile 60 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Berksan Duran ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Cihan Aydın

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Merkez Hakem Kurulu, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip 28'inci hafta müsabakasının VAR ve AVAR'ını da belirledi.

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak, AVAR'da Anıl Usta, AVAR2'de ise Gürcan Hasova görev yapacak.

