Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci, facianın 73'ünncü yılında törenlerle anılıyor. İşte Dumlupınar Denizaltı faciasında yaşananlar...

1953 yılının 3 Nisan'ını 4 Nisan'a bağlayan gece 81 kişilik mürettebatıyla su üstünde seyreden Dumlupınar denizaltısı, saat 02.10 sularında Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında Naboland adlı bir İsveç yük gemisiyle çarpıştı.

DENİZ ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ TARİHİ

Dumlupınar denizaltısı ile yapılan son telefon konuşmasında "Vatan sağolsun" sözü ile yaşama veda eden şehitler, tüm dünyaya bu sözün gerçek anlamını ispatlamış oldu.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait Dumlupınar denizaltısı, 4 Nisan 1953'te, NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda "Naboland" adlı İsveç gemisiyle çarpışarak batmış, 81 Türk denizcisi şehit olmuştu. Bu facianın ardından 4 Nisan tarihi "Deniz Şehitlerini Anma Günü" ilan edilmişti.



