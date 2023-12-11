Otomotivde çarklar tam gaz dönmeye başladı

11 Aralık 2023 04:56 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 04:59

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 9. Bakım Konferansı İstanbul’da yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Açılışta konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan, bakım sektörünün otomotivin en önemli iş bölümlerinden olduğuna dikkat çekerek; “3 Vardiya hatta 4 vardiyadan fazla çalışan firmalarımız var. Bakım bölümleri; sürekli çalışan makinelerimizi, hatlarımızı, tesislerimizi sürekli çalışır vaziyette tutan organizasyonu icra eder. Bu sebeple her konferansımızda bakım bölümlerimize vurgu yapıyoruz” dedi. Bakım bölümlerinin sadece arıza sebebiyle faaliyette bulunmadığını vurgulayan Berke Ercan, şöyle devam etti: “Bu bölümlerimiz sadece müdahale etmek ya da arıza çözmek, planlı bakım yapmak amacıyla çalışmıyor. Bazen makinelerimizi yenileme ihtiyacından bazen verimliliği artırmak ve kapasite artırmak adına yapıyoruz. Bazen de kalite artırmak amacıyla. Ekonomik değeri olan ekipmanlar bunlar. Değerini korumasını sağlamak, performansını korumasını sağlamak önemli.”

ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ

Konuşmasında yeni yılda birkaç başlığın sektörde öne çıkacağını söyleyen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam ise şunları dile getirdi; “Ekonomi, artan maliyetler, iş dünyasındaki olası riskler ve tabii ki Çin tehlikesi de önemli başlıklarımız arasında yer alıyor. Bunun üzerine bir de yavaş yavaş mutlu olduğum elektriklileşme noktasından vazgeçme sinyalleri. Her zaman söylediğimiz gibi; evet verimli olmalıyız, ucuza mal etmeliyiz, tasarruf etmeliyiz. Baktığımızda Avrupa’daki ve dünyadaki rakiplerimizden farklı olarak bizim makinelerimiz gürül gürül çalışıyor. Fabrikalarımız 24 saat, 7 gün üretim yapıyor. Bunu sağlayanlar ise mesai saati olmayan kahramanlarımız” dedi.