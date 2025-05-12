Şehirde şık arazide yırtıcı! Yenilenen D Max tasarım ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor

Yeni Isuzu D-Max 2024, güçlü motoru, modern tasarımı, üst düzey güvenlik donanımları ve teknolojik özellikleriyle pick-up segmentinde öne çıkıyor. Hem iş hem de günlük kullanım için ideal bir seçenek sunuyor. Güçlü motorunun şanzıman ile uyumu sayesinde arazinin de hakkını veriyor, makyajlı hâli ile de trafikte oldukça dikkat çekiyor.

KAAN ZENGİNLİ - Yeni Isuzu D-Max 2024 modelini birkaç gün boyunca hem şehir içinde hem de zorlu arazi şartarında test etme şansım oldu. Önceki nesline göre gerek sürüş dinamikleri gerekse donanım özellikleriyle oldukça gelişmiş bir araçla karşılaştığımı söyleyebilirim. Dış görünüşte en çok dikkat çeken detaylardan biri yeni Mika Namibu Turuncusu rengi oldu. Agresif ön ızgara, LED far grubu ve daha keskin çizgilerle D-Max artık daha sert, daha karizmatik. Yan marşpiyel detayları ve 18 inç jantlar da araca sportif bir hava katıyor. İç mekâna geçtiğimizde Isuzu’nun daha önce biraz geri planda kaldığı konfor alanında ciddi bir atılım yaptığını görüyoruz. Yeni 9 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile bağlantı konusunda çok başarılı. Çift bölgeli dijital klima, kaliteli koltuk kumaşları ve geniş kabinle iç mekân artık sadece iş aracı havasında değil, binek otomobil seviyesinde.

1,9 LİTRE 163 BEYGİR GÜÇ

Aracın kaputunun altında yer alan 1,9 litrelik dizel motor, 163 beygir gücünde ve 360 Nm tork üretiyor. Bu motor önceki nesillerde kullanılan ile aynı… Otomatik şanzımanla kombinlendiğinde tepkileri oldukça rafine, geçişler sarsıntısız. Özellikle 4x4 sistemin devreye girdiği arazi şartlarında diferansiyel kilidi büyük fark oluşturuyor. 800 mm sudan geçme kapasitesiyle zorlu doğa koşullarında gönül rahatlığıyla ilerleyebiliyorsunuz. Şehir içinde ise geniş yapısına rağmen direksiyonun yumuşaklığı ve geniş görüş açısı sayesinde kullanımı rahat. Özellikle dar sokaklarda 360 derece kamera sisteminin katkısını fazlasıyla hissettirdiğini söylemeliyim.

HER KESİME HİTAP EDİYOR

Yeni stereo kamera ile birlikte şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme destekleri ve arka çapraz trafik uyarı sistemi gibi özellikler standart hâle gelmiş. Özellikle otoyolda sürüş güvenliğini ciddi anlamda artırıyor. Isuzu D-Max 2024, artık sadece bir yük aracı değil. Hem iş dünyasına hem de hafta sonu maceraperestlerine hitap eden, teknolojik, konforlu ve güvenli bir pick-up hâline gelmiş. Bu araç, tasarımıyla bakışları üzerine çekerken performansıyla da kullanıcıyı asla yarı yolda bırakmıyor.

2026 YILINDA 'EV' MODELİ AVRUPA YOLLARINA ÇIKACAK

Isuzu, pick-up segmentinde Avrupa’da bir ilke imza atmaya hazırlanıyor: D-Max EV, markanın ilk elektrikli pick-up modeli olarak 2026’da yollara çıkacak. 188 beygir gücünde çift motorla donatılan araç, tam zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. 66,9 kWh batarya paketiyle 263 km menzil sunarken, 3,5 ton çekme ve 1 tonun üzerinde yük kapasitesiyle hem çevreci hem de işlevsel bir çözüm vadediyor. Bu modelin ticari araç segmentinde çevreci ve sessiz alternatif arayan kullanıcılar için önemli bir seçenek olması bekleniyor. Hem 4x4 sürüş yeteneklerini hem de sıfır emisyon hedefini bir araya getirecek olan bu yeni versiyon, D-Max’in geleceğe ne kadar hazırlıklı olduğunu gözler önüne seriyor. Bu modelin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ile ilgili net bir açıklama yok.