Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Skoda’dan elektrikli SUV’da rekabeti artıracak hamle! Enyaq ve Elroq satışa sunuldu

Skoda’dan elektrikli SUV’da rekabeti artıracak hamle! Enyaq ve Elroq satışa sunuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Skoda’dan elektrikli SUV’da rekabeti artıracak hamle! Enyaq ve Elroq satışa sunuldu
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Skoda, yeni nesil elektrikli ve plug-in hibrit modellerini Türkiye’deki müşterilerle buluşturdu.

ALİ ÇELİK - Avrupa’da en çok tercih edilen tam elektrikli otomobiller arasında yer alan Enyaq ailesi, lansmana özel 2.599.900 TL’den başlayan fiyatlarla vitrine çıkarken kompakt boyutları, zengin donanım ve rekabetçi menzili ile öne çıkan Elroq lansmana özel 1.849.900 TL fiyatı ile satışa sunuldu.

Öte yandan plug-in hibrit teknolojisine sahip Skoda’nın en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Superb’in, elektrikli olarak 151 kilometrenin üzerinde şehir içi seyahat imkânı sunan plug in hibrit modeli ise lansmana özel 2.999.900 TL’den başlayan fiyatı ile vitrinde yerini aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump, özel mülteci statüsü vermişti! Güney Afrikalı beyaz çiftçilerin ilk kafilesi ABD'ye doğru yola çıktıOtomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Chery, Nisan ayında satış rekoruyla büyümeye devam ediyor! - T-OtomobilSatışlar 200 bin adeti geçti! Chery'den Nisan ayında rekorSeat’tan Plug-in Hybrid Leon’a özel kampanya - T-OtomobilSeat’tan Plug-in Hybrid Leon’a özel kampanyaFransa Cumhurbaşkanlığı için özel tasarlandı: PRESIDENTIAL DS N°8 - T-OtomobilFransa Cumhurbaşkanlığı için özel tasarlandı: PRESIDENTIAL DS N°8Audi’den Çin’e özel elektrikli bomba: 787 HP - 770 KM - T-OtomobilAudi’den Çin’e özel elektrikli bomba!Peugeot’dan 500 bin TL’ye varan kredi, sıfır faizli 12 ay ödeme seçenekleri - T-OtomobilPeugeot’da bahar kampanyası: 12 ay sıfır faiz seçenekleriBYD SEAL Design Türkiye'de satışta! İşte fiyatı ve özellikleri - T-OtomobilBYD'nin yeni gözdesi satışa çıkıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...