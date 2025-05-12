Skoda’dan elektrikli SUV’da rekabeti artıracak hamle! Enyaq ve Elroq satışa sunuldu

Skoda, yeni nesil elektrikli ve plug-in hibrit modellerini Türkiye’deki müşterilerle buluşturdu.

ALİ ÇELİK - Avrupa’da en çok tercih edilen tam elektrikli otomobiller arasında yer alan Enyaq ailesi, lansmana özel 2.599.900 TL’den başlayan fiyatlarla vitrine çıkarken kompakt boyutları, zengin donanım ve rekabetçi menzili ile öne çıkan Elroq lansmana özel 1.849.900 TL fiyatı ile satışa sunuldu.

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Öte yandan plug-in hibrit teknolojisine sahip Skoda’nın en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Superb’in, elektrikli olarak 151 kilometrenin üzerinde şehir içi seyahat imkânı sunan plug in hibrit modeli ise lansmana özel 2.999.900 TL’den başlayan fiyatı ile vitrinde yerini aldı.