Stellantis’in 2025 yılı finansal sonuçları açıklandı. Tarihinde ilk defa zarar açıklayan şirket, yılı 22,3 milyar euro net zararla kapattı.

Stellantis, 2025 yılı mali sonuçlarını açıkladı ve rakamlar oldukça sarsıcı. Grubun tarihindeki ilk yıllık zarar olan 22,3 milyar euro seviyesindeki açık, raporun en dikkat çeken başlığı oldu. Bu durum, şirketin 2024 yılındaki 5,5 milyar Euro'luk kârıyla kıyaslandığında devasa bir düşüşü temsil ediyor.

ÜNLÜ MARKALARI BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR

Stellantis; Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall olmak üzere 14 markayı bünyesinde barındırıyor. Marka, zararın büyük bölümünü 25,4 milyar euroluk “olağan dışı giderlere” bağlıyor.

Dodge Charger Daytona iç tasarım

ZARANIN NEDENLERİ

Stellantis, tüketicilerin elektrikli araçlara (EV) çok daha hızlı geçeceğini öngördü ancak piyasa bu hıza ayak uyduramadı. Özellikle ABD'de Dodge Charger Daytona EV ve Jeep Wagoneer S gibi modellerin yüksek fiyatları, rakipler karşısında tutunmalarını zorlaştırdı.

Bu nedenle ABD pazarında bazı elektrikli modeller iptal edilirken, yüksek kâr marjına sahip içten yanmalı motorlara yeniden ağırlık veriliyor. Avrupa’da ise dizel ve hafif hibrit benzinli seçeneklerle ürün gamı genişletiliyor.

SATIŞLAR ARTTI

2025 yılında yüzde 1 artışla 5,57 milyon araç sevkiyatı yapıldı. Stellantis bu satışlarla, bir önceki seneye göre yüzde 2 düşüşle 153,5 milyar euro gelir elde etti. Bu sonuçla Stellantis, küresel olarak Toyota (11,3 milyon), Volkswagen Grubu (8,98 milyon), Hyundai (7,27 milyon) ve General Motors'un (6,11 milyon) ardından beşinci sırada yer alıyor.

HİSSELERİ DE DÜŞTÜ

Stellantis hisseleri ise bu yıl yüzde 30’dan fazla değer kaybetti ve 2021 yılındaki PSA-FCA birleşmesinden beri en düşük seviyeye geriledi.

