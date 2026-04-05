Tesla Nisan ayı fiyatları belli oldu: Tesla Model Y ne kadar?
Elektrikli otomobil almak isteyenlerin ilk aklına gelen markalardan biri olan Tesla’nın Nisan ayı fiyatları belli oldu.
- Nisan ayında Tesla Model Y'nin tüm versiyonlarına zam yapılmıştır.
- Arkadan çekişli Model Y'nin fiyatı 2.474.985 TL'ye yükselmiştir.
- Premium Long Range (Arkadan çekişli) modelinin fiyatı 3.487.500 TL olmuştur.
- Premium Long Range (4 Çeker) modelinin fiyatı 4.147.500 TL'ye çıkmıştır.
- Performance (Dört Çeker) modelinin fiyatı 4.494.000 TL'ye ulaşmıştır.
- Full Self-Driving (FSD) opsiyonu eklenmesi durumunda ÖTV oranındaki artış nedeniyle araç fiyatında önemli bir fark oluşmaktadır.
Ülkemizde de yüksek talep gören elektrikli markalardan biri olan Tesla’nın Nisan ayı fiyatları açıklandı. Marka Şubat ayının ardından Mart ayında da zam yapmadı.
Peki ülkemizde sadece Model Y modelinin satışta olduğu Tesla fiyatları nasıl? İşte 2026 yılı Mart ayı Tesla Model Y fiyatları…
|VERSİYON
|MART FİYATI (TL)
|NİSAN FİYATI (TL)
|FARK (TL)
|Tesla Model Y - Arkadan Çekiş
2.349.300
2.474.985
125.685
|Tesla Model Y - Premium - Long Range - Arkadan çekiş
3.392.640
3.487.500
94.860
|Tesla Model Y - Premium - Long Range - 4 Çeker
3.998.400
4.147.500
149.100
|Tesla Model Y - Performance - Dört Çeker
4.418.400
4.494.000
75.600
FSD’YE ÖTV FARKI
Markanın opsiyonları arasında bulunan Full Self-Driving 228.480 TL, Gelişmiş otopilot 115.260 TL’den sunuluyor. Bu fiyatlar ÖTV ve KDV hariç fiyatlar. Opsiyonlar araçlara eklendiğinde araçların fiyatları da o nedenle büyük değişim gösteriyor.
Örneğin standart arkadan çekişli Tesla Model Y 2.474.985 TL’den alınabiliyor. Araca Full Self-Driving kabiliyeti eklendiğinde ise fiyat 3.493.954 TL’ye çıkıyor. Yaklaşık 1 milyon TL’lik farkın sebebi FSD eklenmeden yüzde 25 olan ÖTV, FSD’nin fiyatı ile yüzde 55’e çıkıyor.
Bir üst versiyonda FSD eklendiğinde fark yaklaşık 425.000 TL oluyor. En üst donanımda da yine FSD farkı yaklaşık 480 bin TL.