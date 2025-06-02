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Togg bu yıl da en değerli markalar arasında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Togg bu yıl da en değerli markalar arasında
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası bağımsız marka değerleme şirketi Brand Finance tarafından yayımlanan ve Türkiye’nin en değerli markalarını sıralayan araştırmada bir kez daha yerini alan Togg, bu yıl ülkemizin en değerli 20’nci markası oldu.

ALİ ÇELİK - Ayrıca İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 2024 yılı sonuçlarına göre 37’nci sırada yer alan Togg, bu yılki listede beş basamak birden yükseldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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