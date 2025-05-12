Toyota Türkiye yılın ilk 4 ayında yüzde 63 büyüdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 04:50 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 04:51 - Güncelleme:

Beş yıldır üst üste dünyanın en çok tercih edilen otomobil üreticisi olan Toyota, yükselişine Türkiye’de de devam ediyor.

ALİ ÇELİK - Yılın ilk 4 ayında otomobil pazarında 2024 yılı aynı dönemine göre yüzde 63’ün üzerinde büyüme kaydeden Toyota, en çok tercih edilen ikinci otomobil markası oldu. İlgili Haber Nisan ayının satış lideri Renault oldu! BYD atağa geçti, Toyota zirve yarışında Toyota’nın rekor satışı, markanın otomobil pazarında yüzde 8,8 pazar payı elde etmesini sağladı. Toyota hafif ticari araçlar ve binek araçları dahil, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 51 büyümeyle 30 bin 617 adetlik satışa ulaştı. İlgili Haber Toyota Türkiye yeni hafif ticari modellerinde iddialı! Hedef Avrupa’da ilk üçe girebilmek

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe