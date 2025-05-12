Toyota Türkiye yılın ilk 4 ayında yüzde 63 büyüdü
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Beş yıldır üst üste dünyanın en çok tercih edilen otomobil üreticisi olan Toyota, yükselişine Türkiye’de de devam ediyor.
ALİ ÇELİK - Yılın ilk 4 ayında otomobil pazarında 2024 yılı aynı dönemine göre yüzde 63’ün üzerinde büyüme kaydeden Toyota, en çok tercih edilen ikinci otomobil markası oldu.
Toyota’nın rekor satışı, markanın otomobil pazarında yüzde 8,8 pazar payı elde etmesini sağladı. Toyota hafif ticari araçlar ve binek araçları dahil, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 51 büyümeyle 30 bin 617 adetlik satışa ulaştı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe