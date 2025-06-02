Türkiye’de tedarik gücü yüksek! Çin’den ithal edilen parçaları yakında Çin’e ihraç edebiliriz

Türkiye’de Çinli otomobil markalarının yanı sıra birçok Avrupalı üreticinin yedek parçası da ülkemize Uzak Doğu’dan ithal ediliyor.

ALİ ÇELİK - Bu durum, kısa vadede yerli tedarikçileri ithalat baskısı altında bıraksa da araç parkının genişlemesiyle alternatif parça talebinde hızla bir artış olacağı ön görülüyor.

İstanbul Ticaret Odası 52’nci Komite Başkanı ve Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı konuyla ilgi açıklamasında, satılan her aracın ardında uzun yıllar süren satış sonrası yaşam döngüsüne dikkat çekerek “Bugün Çin’den ithal ettiğimiz parçaları, yarın oraya ihraç etmek gayet mümkün. Yeter ki kalite, hız ve veri yönetimi konularında kendimizi geliştirelim. Türk üreticilerin Çinli devlere Tier-2 seviyesi tedarikçi olma potansiyeli oldukça yüksek” dedi.