Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Türkiye’de tedarik gücü yüksek! Çin’den ithal edilen parçaları yakında Çin’e ihraç edebiliriz

Türkiye’de tedarik gücü yüksek! Çin’den ithal edilen parçaları yakında Çin’e ihraç edebiliriz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye’de tedarik gücü yüksek! Çin’den ithal edilen parçaları yakında Çin’e ihraç edebiliriz
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de Çinli otomobil markalarının yanı sıra birçok Avrupalı üreticinin yedek parçası da ülkemize Uzak Doğu’dan ithal ediliyor.

ALİ ÇELİK - Bu durum, kısa vadede yerli tedarikçileri ithalat baskısı altında bıraksa da araç parkının genişlemesiyle alternatif parça talebinde hızla bir artış olacağı ön görülüyor.

İstanbul Ticaret Odası 52’nci Komite Başkanı ve Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı konuyla ilgi açıklamasında, satılan her aracın ardında uzun yıllar süren satış sonrası yaşam döngüsüne dikkat çekerek “Bugün Çin’den ithal ettiğimiz parçaları, yarın oraya ihraç etmek gayet mümkün. Yeter ki kalite, hız ve veri yönetimi konularında kendimizi geliştirelim. Türk üreticilerin Çinli devlere Tier-2 seviyesi tedarikçi olma potansiyeli oldukça yüksek” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trafikte korna kavgası meydan savaşına dönüştüHira'da dua ve gözyaşı! Hacı adayları Nur Dağı'nda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mazda’nın elektrikli SUV modeli gün yüzüne çıktı: EZ-60 - T-OtomobilMazda’nın elektrikli SUV modeli gün yüzüne çıktıVolkswagen CEO’sundan Trump tarifelerine övgü: Adil ve yapıcı - T-OtomobilVolkswagen CEO’sundan Trump tarifelerine övgüDüğünde zincirleme Xiaomi kazası: Otonom sistemler tartışma konusu! - T-OtomobilDüğünde zincirleme Xiaomi kazası: Otonom sistemler tartışma konusu!Schumacher'in 2001 model Ferrari’si 16 milyon avroya satıldı - T-OtomobilSchumacher'in 2001 model Ferrari’si rekor fiyata satıldıŞaşırmaya hazır olun! 90'ların efsanesi Skoda Favorit 'elektrikli' döndü! - T-Otomobil90'ların efsanesini bir de şimdi görün!Alman devleri korkutan rakip: BYD U7 üretim hattından indi! - T-OtomobilAlman devleri korkutan rakip: BYD U7 üretim hattından indi!
Sonraki Haber Yükleniyor...