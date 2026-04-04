Dacia, fiyat listesini güncelledi. Nisan ayı itibariyle Türkiye’nin en ucuz otomobili olan Sandero’nun fiyatında küçük bir indirim yapıldı.

Dacia Nisan ayı fiyat listesini açıkladı. Ocak ayında Türkiye’nin en ucuz otomobili olarak piyasaya giren Sandero’ya Şubat ayında zam yapıl, Mart ayında fiyatı sabit kalmıştı. Nisan ayında ise küçük bir indirim yapıldı.

İşte Dacia’nın Türkiye’de satışta olan Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway ve Yeni Jogger’ın güncel fiyat listesi…

Mart ayında ayında 1.242.000 TL’den satılan 2025 model yılı Dacia Sandero’nun essential versiyonunun fiyatı 1.238.000’ye geriledi. Yine aynı şekilde expression versiyonunda da 2025 model yılı aracın fiyatı 1.342.000 TL’den 1.338.000’ye çekildi.

2026 model yılı Sandero’da ise Mart ayında 1.299.000 TL olan fiyat 1.295.000 TL oldu. Üst versiyonda 1.430.000 TL olan fiyat, 1.426.000 TL’ye çekildi.

YENİ SANDERO FİYAT LİSTESİ (2025 model – 2026 model)

Dacia Sandero essential TCe 100 - 1.238.000 TL - 1.295.000 TL

Dacia Sandero expression TCe 100 - 1.338.000 TL - 1.426.000 TL

Dacia’nın en sevilen modellerinden biri olan Sandero Stepway, makyajlı versiyonuyla Şubat ayında Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Modelin giriş seviyesi versiyonu Mart ayında 1.685.000 TL’den satılırken, Nisan ayında 1.681.000 TL’den satılıyor. Üst versiyon olan Exrteme ise 1.750.000 TL’den 1.746.000 TL’ye geriledi.

YENİ SANDERO STEPWAY FİYAT LİSTESİ

Yeni Dacia Sandero stepway expression Eco-G 120 auto - 1.681.000 TL

Yeni Dacia Sandero stepway extreme Eco-G 120 auto - 1.746.000 TL

RAKİPLERİNDE SON DURUM

Yeni Dacia Sandero’nun fiyatını bazı rakipleri ile karşılaştırmak gerekirse:

Renault Clio 1.0 Tce 90 HP – 1.795.000 TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS - 1.425.000 TL

Dacia yılın ilk ayında ülkemizde 2 bin 217 adet satış gerçekleştirdi.

