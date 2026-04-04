Bir dönem türküleriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Seher Dilovan, sahnelerden uzak, sessiz bir hayat sürmeye başladı. Ünlü sanatçı, İsviçre’nin doğal güzellikleriyle çevrili Cenevre’de huzurlu bir yaşam sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla geçmiş günlerini hatırlatan Dilovan, yeni yaşam tarzıyla takipçilerinden büyük ilgi görüyor.

ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKTI Uzun süredir müzik kariyerine ara veren 53 yaşındaki Seher Dilovan, eşi ve ailesiyle birlikte Cenevre’ye taşındı.

Burada köy yaşamını benimseyen sanatçının evi, yeşillikler arasında bulunuyor. Müzik dünyasındaki yerini oğlu Alan Dere’ye bırakan Dilovan, sosyal medya üzerinden Cenevre’deki günlük hayatına dair paylaşımlarda bulunuyor.

Dilovan, ev ve bahçe işlerini bizzat kendisi yürütürken, zaman zaman paylaşımlarında villası ve bahçesinden görüntüler de yer alıyor.

İSVİÇRE’DE RESTORAN AÇMIŞTI Daha önce İsviçre’de bir restoran açarak işletmecilik yapan sanatçı, gözlerden uzak, sakin ve mütevazı bir yaşam sürüyor.



Seher Dilovan, sade bir hayat sürerken, ev işlerini de kendi üstleniyor. Dilovan, paylaşımlarında ara sıra evine dair görüntüleri de takipçileriyle paylaşıyor.

