Genesis, geleneksel içten yanmalı yüksek performanslı motorların hala ölmediğini göstermek istiyor. V8 motorlu off-road aracı X Skorpio Concept elektrik çağına meydan okuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin devasa çölü Rub’al Khali’de tanıtılan X Skorpio, kum tepeleri için tasarlanmış bir canavar adeta. X Skorpio, elektrik trendinin dışına çıkarak 6,7 litrelik V8 ünitesi ile tam 1115 beygir güç ve 1152 Nm’nin üzerindeki tork üretiyor.

X Skorpio’nun dış tasarımı ise bir akrepten ilham alıyor ve akrebin zırhını andırıyor. Yükseltilmiş tavan çizgisi ve dev 40 inçlik arazi lastikleriyle birleşince ortaya bir güç sembolü çıkıyor. Dayanıklılık ve ağırlık tasarrufu için gövde panelleri karbon fiber, Kevlar ve fiberglas karışımı malzemeyle oluşturulmuş.

Alışılmış arazi araçlarının aksine Genesis iç mekanda, sürücü konforunu da ön planda tutmuş. Direksiyon üstünde merkezi gösterge ekranı, deri döşemeler ve ergonomik koltuklar sayesinde hem zorlu arazide şartları hem de uzun yol konforu hedeflenmiş.

X Skorpio için şu anda seri üretim onayı çıkmadı. Fakat Genesis’in kreatif patronu Luc Donckerwolke’nin açıklamasına göre, belki Dakar veya benzeri off-road yarışlarında boy gösteren “gerçek bir Skorpio” olabilir.

