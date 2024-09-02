VOSMER: Batarya onarımında yetkili nokta oldu

İzmir ve çevresindeki 2009 yılından bu yana Doğuş Otomotiv markalarıyla hizmet sunan Vosmer, 75.000 avroluk yatırım maliyetiyle elektrikli araç batarya onarım merkezi açan ilk yetkili servis noktası oldu.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Fortune 500 listesinde 292’nci sırada yer alan şirket GES yatırımıyla ayrıca dikkatleri üzerine çekmişti. 3,8 milyon kW/s elektrik üretimine imza atan Vosmer Otomotiv’in Genel Müdürü Siyon Karmona bu sayede sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağladıklarını belirterek “Doğuş Otomotiv, Vosmer Otomotiv ve Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yürüttüğümüz Volkswagen-Vosmer Eğitim Laboratuvarı projesi sayesinde bugüne kadar 165 öğrencinin eğitimine katkı sağladık” dedi. Öte yandan şirket kuruluşundan bu yana yaklaşık 9 katlık bir büyüme gerçekleştirirken 15 yılda 70 binden fazla sıfır, 11 binden fazla ikinci el araç satışına imza atmayı başarmış durumda.