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Haberler > T-Otomobil > CASTROL TransAnatolia’da gövde gösterisi 

CASTROL TransAnatolia’da gövde gösterisi 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CASTROL TransAnatolia’da gövde gösterisi 

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu yıl 125. yılını kutlayan ve motor sporlarına her zaman özel bir destek sağlayan castrol, yine bir organizasyonun ana destekçisi oldu.

ALİ ÇELİK'iN HABERİ - Bu yıl 125. yılını kutlayan ve motor sporlarına her zaman özel bir destek sağlayan castrol, yine bir organizasyonun ana destekçisi oldu. Türkiye’nin en önemli ralli organizasyonu olarak gösterilen ve birçok yabancı pilotu ülkemizde terleten TransAnatolia Rally Raid’in ana sponsorları arasında yerini alan şirket, motosiklet kategorisine de ismini verdi. 14. kez start alan ralli ise 31 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Mersin-Van arasında koşuluyor. 

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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