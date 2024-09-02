CASTROL TransAnatolia’da gövde gösterisi

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Eylül 2024 02:50 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 02:51 - Güncelleme:

T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bu yıl 125. yılını kutlayan ve motor sporlarına her zaman özel bir destek sağlayan castrol, yine bir organizasyonun ana destekçisi oldu.