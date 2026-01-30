Mercedes-Benz’in amiral gemisi S-Serisi, lüks sedan segmentinde çıtayı bir kez daha yukarı taşıyor. Alman marka, sadece küçük bir makyajdan öte yaklaşık 2 bin 700 yeni ya da revize edilmiş parça ile S-Serisi’ni yeniden şekillendirdi.

Uzun süredir beklenen Mercedes-Benz S-Class bugün sonunda resmi olarak tanıtıldı. Mercedes-Benz tarihindeki yapılan en kapsamlı makyaja S-Serisi’nin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturan yaklaşık 2 bin 700 parça tamamen güncellendi ya da baştan tasarlandı. Yeni S-Serisi’nin ilk bakışta en dikkat çeken yeniliği, gündüz farlarında ve ızgarada üç yıldız motifli LED ışık imzası. Yenilenen ön ızgara, daha büyük ve belirgin bir tasarımla yeni bir karaktere büründü.

Yeni Mercedes S-Serisi’ne en kapsamlı güncelleme: Resmi olarak görücüye çıktı

Yeni Digital Light çift yıldızlı far tasarımı hem gündüz hem gece ikonik bir görünüm sunuyor. Dinamik Ultra Range uzun farlar yaklaşık 600 metreye ulaşan bir aydınlatma sağlıyor.

İÇ MEKANDA TEKNOLOJİ VE KONFOR

2026 model S-Serisi, iç mekanda da lükse odaklanmış. Dijital gösterge paketi, 3 boyutlu sürücü ekranı ve büyük OLED orta ekran kombinasyonuyla hem sürücü hem yolcu için yüksek çözünürlüklü bir deneyim sunuyor. Mercedes-Benz İşletim Sistemi MB.OS’la entegrasyon, MBUX bilgi-eğlence sisteminin yeteneklerini güçlendirerek daha akıllı ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü sağlıyor. Yeni sistem; ChatGPT, Microsoft Bing ve Google Gemini gibi birden fazla yapay zekâ ajanını bir araya getiriyor. MBUX Superscreen konseptiyle, 14,4 inçlik merkezi ekran ile 12,3 inçlik yolcu ekranını tek bir cam yüzey altında birleştirilmiş. Kamera tabanlı gizlilik fonksiyonu, sürücünün dikkatinin dağılmasını engellemek adına yolcu ekranını sürüş anında görülmesini engelliyor.

GENİŞ KİŞİSELLEŞTİRME YELPAZESİ

Markanın kişiselleştirme programı kapsamında özel boya seçenekleri, lüks deri paketleri ve özenle işlenmiş el işçiliği detaylar eklenebiliyor. MANUFAKTUR Kişiye Özel Tasarım programı, yeni S-Serisi için 150’den fazla dış renk ve 400’ün üzerinde iç mekân rengi arasından seçim imkanı sağlıyor.

ARKA KOLTUKTA BİRİNCİ SINIF KONFOR

Aracın iki dingil mesafesine sahip versiyonu bulunuyor. Müşteriler daha geniş bir arka koltuk alanı için uzun dingil mesafesine sahip modeli tercih edebiliyor. Arka koltuk fonksiyonları için 13,1 inçlik ekranlar HD kameralara sahip. Böylece Microsoft Teams, Zoom veya Webex ile iş amaçlı video konferanslar sürüş esnasında da yapılabiliyor.

ISITMALI EMNİYET KEMERİ

Konfor Paketinin öne çıkan özelliklerinden biri, yenilikçi ısıtmalı emniyet kemeri. 44 dereceye kadar ısınan kemerler, koltuk ısıtma düğmesiyle etkinleştirilebiliyor. Bu yenilikle, araç içinde kalın ceketlerin çıkarılmasını sağlayarak kemere uyum ve gelişmiş güvenlik amaçlanıyor.

GELİŞMİŞ OTONOM SÜRÜŞ DESTEĞİ

Standart donanımda, Direksiyon Desteği ve Şerit Değiştirme Desteğine sahip DISTRONIC Mesafe Kontrolü gibi özellikleri içeren MB.DRIVE ASSIST yer alıyor. Evasive Steering Function Plus, çarpışmaları önlemek amacıyla aracın kendi şeridi içinde engellerin veya diğer araçların etrafından otonom olarak yönlendirme yapabiliyor. Otoyollarda daha gelişmiş destek sunan Proaktif Şerit Değiştirme Desteği, otomatik şerit değişimini mümkün kılıyor. Ek olarak MB.DRIVE ASSIST PRO, dur işaretlerinde ve trafik ışıklarında otomatik frenleme gibi geliştirilmiş sürüş destek fonksiyonlarını da içeriyor. Yoğun şehir içi trafikte bile noktadan noktaya sürüş deneyimi sağlayan MB.DRIVE ASSIST PRO, ilk olarak Çin’de sunulacak. ABD’de daha sonra devreye alınacak sistem, Avrupa gibi diğer pazarlarda ise yasal düzenlemeler izin verdiğinde kullanıma açılabilecek. Yeni GPS tabanlı süspansiyon kontrolü, yoldaki değişiklikleri önceden algılayarak süspansiyonu optimum seviyede ayarlıyor ve konforu artırıyor.

FARKLI GÜÇ SEÇENEKLERİ

Tüm versiyonlarında 9 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş standart olarak sunulan aracın benzinli motorlarının tamamında 48 voltluk mild-hybrid sistem yer alıyor. Şarj edilebilir S580e’nin ise 100 km tamamen elektrikli menzil sunması bekleniyor. Kaputun altında ise üç farklı versiyon bulunuyor. Mercedes-Benz S 580 4MATIC uzun sedan versiyon yeni sekiz silindirli motor, en üst noktasında 537 bg güç ve 750 Nm tork sağlıyor. S 580e’deki yaklaşık 100 km elektrikli menzile sahip plug-in hibrit seçeneği, altı silindirli motoru güçlü bir elektrik motoruyla birleştirerek gücü 576 bg’e çıkarıyor. Mercedes Benz S 450 4MATIC sedan uzun versiyon ve Mercedes Benz S 500 4MATIC sedan uzun versiyondaki altı silindirli benzinli motor 442 bg güç ve 600 Nm tork sunuyor. Aynı zamanda tüm versiyonlarda arka aks yönlendirme de standart olarak sunuluyor.

Yenilenen S Serisi için henüz resmi fiyat açıklaması yapılmadı. 2025 model yılına sahip S 450 d 4MATIC L’nin şu andaki Türkiye satış fiyatı 19.828.600 TL.



