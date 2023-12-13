Yeni TOGG modeli nasıl olacak? TURBO TOGG GELİYOR! TOGG sedan görünümü ve özellikleri!

13 Aralık 2023 14:21 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:23

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

TOGG sedan ne zaman çıkacak? TOGG sedan modeli ile ilgili Bakan Kacır’dan açıklama geldi. Kacır, sedan modelinin ne zaman tanıtılacağını ve üretilmeye başlama tarihini açıkladı.

TOGG SEDAN MODELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu yıl sonuna kadar 20 bin aracın sahiplerine teslim edileceğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak." ifadesini kullandı.

TURBO TOGG NEDİR?

Öte yandan, Togg'un mevcut bataryasının geliştirildiği ortaya çıktı. Bataryalar, Farasis firmasının, "800VTC" (Turbo Charge) adını verdiği 800V elektrik mimari teknolojisiyle geliştirildi. Böylece, yerli otomobil 10 dakikalık şarjla 400 kilometre menzil kat edebilecek ve daha hızlı gidebilecek.

IAA Mobility fuarında Togg'da kullanılan bataryayı sergileyen Farasis şirketi, Türkiye'deki pil fabrikasında yeni nesil bataryayı (NCM) üreteceğini açıkladı.

"SPS" olarak adlandırılan yeni tasarımdaki paketinde enerji yoğunluğunu 220 Wh/kg değerin üstüne çıkarmayı başardı.

Ayrıca Togg, SUV modeli olan T10X'ten sonraki yeni modellerinde bu bataryaları değerlendirecek.

ARTIK TAM 15 BİN TOGG T10X YOLLARDA

Bu arada, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından X'te (Twitter) paylaşılan yeni bir gönderiye göre, 12 Aralık 2023 itibarıyla tam 15 bin adet T10X modeli yollara çıktı.

Togg, 15 binden fazla T10X'in sahipleriyle buluştuğunu, 32 servis noktasının müşterilerin hizmetinde olduğunu açıkladı.

Firma, 81 ilde 444 DC ve 105 AC Trugo şarj istasyonu ile hızlı ve kesintisiz şarj hizmeti sunulduğunu hatırlattı.